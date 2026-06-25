Lanzaron Belgranito, una plataforma para consultar horarios y reportar novedades del Belgrano Norte

Los pasajeros de la línea Belgrano Norte cuentan desde esta semana con una nueva herramienta digital diseñada para facilitar el acceso a la información del servicio ferroviario. Se trata de Belgranito , una plataforma web gratuita que permite consultar los próximos trenes, conocer detalles del recorrido y participar de una comunidad donde los propios usuarios pueden reportar demoras, incidentes y novedades.

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El proyecto fue desarrollado por Gastón Arnedo , consultor SEO y desarrollador web oriundo de Villa de Mayo , en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas , quien actualmente reside en Trelew , Chubut.

La iniciativa surgió a partir de una necesidad personal luego de años utilizando la línea y de las dificultades que encontraba para consultar los horarios desde el teléfono celular.

Según explicó, la página oficial del servicio no ofrecía una experiencia cómoda para los usuarios móviles y gran parte de la información se encontraba disponible en extensos archivos PDF , poco prácticos para una consulta rápida. Frente a esa situación, decidió crear una alternativa más ágil, intuitiva y accesible .

Sin descargas ni instalaciones

La herramienta funciona íntegramente desde el navegador, por lo que no requiere descargas ni instalaciones. Los usuarios solo deben ingresar a belgranito.ar y seleccionar el día junto con las estaciones de origen y destino para conocer cuál será el próximo tren disponible.

Además de la consulta de horarios, la plataforma incorpora una sección comunitaria inspirada en los grupos de usuarios que funcionan en redes sociales, donde habitualmente se comparten alertas sobre el estado del servicio. A través de esta función, los pasajeros pueden publicar avisos, comentarios y reportes para mantener informada a toda la comunidad.

El acceso a la información principal es libre y gratuito, sin necesidad de registrarse. Únicamente quienes deseen publicar contenido, responder mensajes o guardar estaciones favoritas para acceder más rápidamente a los horarios deberán crear una cuenta.

Belgranito también reúne información sobre todas las estaciones de la línea, el recorrido completo y las tarifas vigentes, centralizando en un mismo espacio distintos datos de interés para los pasajeros.

Recepción positiva

El lanzamiento tuvo una recepción positiva entre los usuarios. Durante las primeras horas de funcionamiento, más de un centenar de personas ya se habían registrado en la plataforma, muchas de ellas participando activamente en el espacio comunitario.

De cara al futuro, su creador espera que el crecimiento de la comunidad permita sumar nuevas funcionalidades y consolidar a Belgranito como una herramienta de referencia para quienes utilizan diariamente la línea Belgrano Norte.

Del norte al norte

La Belgrano Norte une el norte de la Ciudad de Buenos Aires con el norte del Conurbano bonaerense. Su recorrido principal se extiende entre la estación terminal Retiro y Villa Rosa y atraviesa los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar.

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Entre sus estaciones más importantes se encuentran Retiro (cabecera), Ciudad Universitaria, Aristóbulo del Valle, Munro, Boulogne Sur Mer, Don Torcuato, Grand Bourg, Villa de Mayo, Los Polvorines, Del Viso y Villa Rosa (cabecera).

Son, en total, 22 estaciones a lo largo de 55 kilómetros.

Fuente: Agencia DIB