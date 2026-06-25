jueves 25 de junio de 2026
25 de junio de 2026 - 10:22

Mar del Plata: una beba nació el día del cumpleaños del 10 de la Selección y los padres la llamaron Messia

La niña vino al mundo este miércoles a las 17.35 en el Materno Infantil. Sus papás decidieron homenajear al capitán albiceleste: “Ojalá él se entere”.

Por Agencia DIB
Ainhoa Messia nació el miércoles 24 de junio, con 3,125 kg.

Ainhoa Messia nació el miércoles 24 de junio, con 3,125 kg.

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El miércoles fue el cumpleaños número 39 de Lionel Messi y una pareja de Mar del Plata le hizo un homenaje inédito: le puso Messia de segundo nombre a su hija, que nació el mismo día.

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Como cuentan medios locales, la llegada de la beba se esperaba para la semana anterior pero el parto se retrasó. Su madre, Brisa, fue internada en el Hospital Materno Infantil de la ciudad balnearia a las 16 del martes. La niña llegó al mundo a las 17.35 horas de este miércoles, con 3,125 kilogramos.

“Me encantaría que él se entere”

"Estábamos en la sala, le propuse llamarla Ainhoa Messia Aguilar y todas las compañeras comenzaron a decir que sí", comentó el padre, Elías, acerca del instante en el que se definió el nombre de su hija.

"Me encantaría que llegara a él", deseó el padre, que desde chico juega al fútbol y es un fanático, al igual que todo el país, del astro argentino.

En pleno Mundial

A pesar de que a Brisa le pareció extraño en un inicio, su compañero la convenció cuando buscaron el significado en internet. "Empezamos a investigar, vimos cómo combinaba con Ainhoa y lo decidimos", recordó el hombre.

En plena época mundialista y con la ilusión a flor de piel, la familia tomó la decisión de honrar al máximo ídolo de la Selección Argentina en el segundo nombre de su primogénita.

Significado profundo

En tanto, el nombre "Messia" tiene una profunda connotación religiosa y etimológica. Su origen se remonta al hebreo "Mashiach", que significa "ungido". Esta palabra se refiere a una persona que ha sido consagrada o apartada para un propósito especial, a menudo un rey o un líder espiritual.

En el contexto del judaísmo y el cristianismo, "Mashiach" se traduce al griego como "Christos", que a su vez da lugar a "Cristo". Por lo tanto, "Messia" es sinónimo de "Mesías", la figura profetizada que traería salvación y redención.

Fuente: Agencia DIB

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