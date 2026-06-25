Día Mundial de The Beatles: la historia de su tema más escuchado

Cada 25 de junio se conmemora el Día Mundial de The Beatles , ya que ese día de 1967, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr entraron en el Studio One de Abbey Road para el primer programa de televisión transmitido vía satélite a nivel mundial en tiempo real, producido por la BBC.

La había grabado John Lennon en un casete pero sonaba muy mal y recién en los últimos tiempos se pudo editar. Salió como simple, con “Love Me Do” en la cara B.

Lo vieron 400 millones de personas en 24 países. En los míticos estudios de Londres estaban, como invitados especiales, Mick Jagger, Keith Richards y Eric Clapton para escuchar el estreno mundial de "All You Need Is Love" (“Todo lo que necesitás es amor”). Sin embargo ése no es el tema más escuchado de los Beatles.

Líder en su rubro, la plataforma sueca Spotify acaba de publicar un informe sobre las canciones más escuchadas de los Beatles. Son varias las que superan los 500 millones de reproducciones pero sólo una pasó los mil y se acerca a los dos mil millones: “Here Comes The Sun”, con 1.819 millones de reproducciones.

“Here Comes The Sun” (“Ya viene el sol”) es un tema con letra y música de George Harrison -a diferencia de la mayoría que fueron compuestos por la dupla Lennon/McCartney- y formó parte del álbum “Abbey Road”, en 1969.

La historia detrás de "Here Comes the Sun"

Primavera de 1969. Los Beatles estaban metidos en un infierno de reuniones de negocios, disputas legales por contratos y la tensa administración de su empresa, Apple Corps. El aspecto más negativo del éxito para estos jóvenes treintañeros.

Un día de abril, harto de tantos compromisos, George Harrison decidió pegar el faltazo y no fue ni a los estudios ni a las oficinas, y se escapó a Surrey, a la casa de su amigo Clapton.

En la casa de Eric (conocida como Hurtwood Edge), los amigos caminaban por el enorme parque, conversando sobre el duro invierno que habían vivido en el Reino Unidos, en un día gris y nublado.

De pronto, salió el sol… y la inspiración. George le pidió una guitarra a Clapton (una GIbson J-200), se sentó bajo un árbol y nació “Here Comes The Sun”: “Ya viene el sol / Ya viene el sol / Y yo digo: está bien / Ha sido un largo y frío invierno / Parece que hubieran pasado años / Desde que estuvo la última vez”.

Sin John Lennon

Cuando grabaron “Here Comes The Sun”, entre julio y agosto de 1969, Lennon se estaba recuperando de un accidente de auto en Escocia. Por eso, el tema fue grabado solo por tres Beatles: George (voz y guitarra), Paul (en bajo y coros) y Ringo (en batería).

Fuente: Agencia DIB