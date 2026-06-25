jueves 25 de junio de 2026
25 de junio de 2026 - 10:27

Cardiólogos piden que no se derogue el etiquetado frontal de alimentos

La postura es ante el proyecto que impulsa el Gobierno nacional. Antes, la Sociedad Argentina de Nutrición pidió lo mismo.

Por Agencia DIB
El Poder Ejecutivo busca el cambio inmediato de la Ley de Etiquetado Frontal.

El Poder Ejecutivo busca el cambio inmediato de la Ley de Etiquetado Frontal.

NA

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) le pidió al Gobierno de Javier Milei que se mantenga Ley de Etiquetado Frontal, proyecto que deberá debatir el Congreso de la Nación, porque consideraron que consiste en una “herramienta clave” para la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

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Los cardiólogos expresaron su “preocupación frente a la propuesta de derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable” y consideraron “fundamental preservar el sistema de etiquetado frontal de advertencias como una herramienta clave para la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la promoción de hábitos alimentarios saludables en la población”.

Para los especialistas, el sistema de los sellos negros octogonales constituye “una herramienta de salud pública que permite a los consumidores identificar de forma rápida, sencilla y clara aquellos productos cuyo consumo frecuente puede incrementar el riesgo cardiometabólico”.

“El etiquetado frontal facilita decisiones de compra más informadas y promueve una mayor conciencia sobre la calidad nutricional de los alimentos disponibles en el mercado”, enfatizaron. Y enmarcaron su pedido en el contexto de que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en Argentina y en el mundo.

Reclamo conjunto por el etiquetado frontal

De esta manera, los médicos se sumaron al reclamo de la Sociedad Argentina de Nutrición, que cuestionó la derogación de la ley aunque admitió que requiere una “revisión profunda”, y al Colegio de Nutricionistas bonaerense que indicó que “hipoteca el futuro de la salud”.

“La evidencia científica demuestra de manera contundente que una alimentación caracterizada por un elevado consumo de productos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías contribuye al desarrollo de obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica”, resaltaron los cardiólogos.

Y pidieron que la prevención comience mucho antes de la aparición de la enfermedad. “La exposición sostenida desde edades tempranas a alimentos con alto contenido de azúcares, grasas y sodio favorece la aparición progresiva de factores de riesgo que, años más tarde, se traducen en infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular periférica”, afirmaron.

En este sentido, entienden que la eventual derogación de la ley afectaría otros componentes de la misma que son muy importantes para la prevención cardiovascular, como la regulación de la publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes, la promoción de entornos escolares saludables y las acciones de educación alimentaria y nutricional.

“Si bien todo sistema regulatorio es perfectible y debe ser evaluado periódicamente a la luz de nueva evidencia científica, la discusión sobre posibles mejoras no debe confundirse con la eliminación de una herramienta que cumple un rol preventivo fundamental”, dijo la SAC.

Fuente: Agencia DIB

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