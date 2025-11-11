Lanzan una Ronda de Negocios en la Expo Bragado 2025

Del 14 al 16 de noviembre se llevará a cabo la Expo Bragado 2025, con una programación que incluye actividades para toda la comunidad. Uno de los puntos principales será la Ronda de Negocios Multisectorial, que tendrá lugar el 14 a las 9.30 horas en el Predio Pista de Ciclismo (acceso por Juan Domingo Perón).
La actividad es organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Bragado. Según se informó, está dirigida a empresas agroindustriales, industriales, comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales de Bragado y la región, “con el objetivo de fortalecer redes productivas, generar vínculos estratégicos y dinamizar el desarrollo territorial”.
Las reuniones se realizarán en mesas numeradas, cada 10 minutos, en modalidad rotativa. También habrá espacio de networking informal para empresas no inscriptas o sin agenda.
Actividades para todos
La Expo tiene una programación con actividades ambientales, educativas, productivas y culturales. Cada noche cerrará con espectáculos musicales de artistas locales en el escenario principal.
Además, habrá presencia de foodtrucks con amplia variedad gastronómica, para disfrutar de sabores locales y propuestas inclusivas.
Durante toda la Expo, se implementará el uso de vasos reutilizables, gestionados por el grupo de folklore Estampas Nativas y la Cooperadora de la Escuela EET N°1, “con el objetivo de reducir plásticos de un solo uso, colaborar con instituciones locales y promover un Bragado más limpio”.