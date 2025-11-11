Lanzan una Ronda de Negocios en la Expo Bragado 2025

Del 14 al 16 de noviembre se llevará a cabo la Expo Bragado 2025 , con una programación que incluye actividades para toda la comunidad. Uno de los puntos principales será la Ronda de Negocios Multisectorial , que tendrá lugar el 14 a las 9.30 horas en el Predio Pista de Ciclismo (acceso por Juan Domingo Perón).

La actividad es organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Bragado . Según se informó, está dirigida a empresas agroindustriales, industriales, comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales de Bragado y la región, “con el objetivo de fortalecer redes productivas, generar vínculos estratégicos y dinamizar el desarrollo territorial”.

Las reuniones se realizarán en mesas numeradas, cada 10 minutos, en modalidad rotativa. También habrá espacio de networking informal para empresas no inscriptas o sin agenda.

Actividades para todos

La Expo tiene una programación con actividades ambientales, educativas, productivas y culturales. Cada noche cerrará con espectáculos musicales de artistas locales en el escenario principal.

Además, habrá presencia de foodtrucks con amplia variedad gastronómica, para disfrutar de sabores locales y propuestas inclusivas.

Durante toda la Expo, se implementará el uso de vasos reutilizables, gestionados por el grupo de folklore Estampas Nativas y la Cooperadora de la Escuela EET N°1, “con el objetivo de reducir plásticos de un solo uso, colaborar con instituciones locales y promover un Bragado más limpio”.