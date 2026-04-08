La UNLP distinguió a los investigadores que participaron de la creación del satélite Atenea

Investigadores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP que participaron en el diseño y desarrollo del satélite argentino Atenea fueron recibidos este miércoles 8 de abril en el Rectorado por el vicepresidente de la entidad, Dr. Fernando Tauber, y el decano de la facultad, Marcos Actis, quienes les entregaron diplomas en reconocimiento a su aporte al proyecto.

Atenea forma parte de la misión Artemis II de la NASA , que llevó astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo. Tras su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy el 1° de abril, el microsatélite argentino operó con éxito en el espacio profundo, superando los 70.000 kilómetros y transmitiendo datos científicos y tecnológicos clave a la CONAE.

En el proyecto participaron ingenieros y estudiantes del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), del Departamento de Ingeniería Aeroespacial, y del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), encargados del diseño, construcción y prueba de sistemas estructurales, térmicos y electrónicos del satélite.

Las autoridades destacaron que el proyecto refleja la capacidad de la universidad pública argentina para generar conocimiento de alto valor y que la selección de Atenea por la NASA confirma que el sistema científico nacional puede aportar a misiones de relevancia mundial.

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Según informaron, la incorporación del satélite a Artemis II respondió a su solidez técnica y a su valor estratégico dentro de las cargas útiles de la misión. La NASA priorizó propuestas capaces de aportar validación tecnológica en condiciones reales de espacio profundo, un aspecto clave para el futuro del programa Artemis.

En este marco, el CubeSat argentino se destacó por su enfoque en experimentación aplicada a futuras misiones lunares, la integración de múltiples capacidades tecnológicas en una plataforma compacta, el respaldo de un sistema científico con experiencia en desarrollos satelitales, y su potencial para generar datos sobre radiación, navegación y comunicaciones.

Además, señalaron que la inclusión de Atenea en Artemis II reafirma la importancia de la cooperación internacional en exploración espacial y consolida la trayectoria de la UNLP en tecnología aeroespacial, fortaleciendo la formación de profesionales y la generación de conocimiento.

Fuente: Agencia DIB