La Provincia oficializó un ajuste en las tarifas de agua de ABSA del 11%

Desde cuándo impactará en las facturas de agua de los bonaerenses. La próxima suba será con las facturas de abril.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el servicio de agua.

La compañía de mayoría estatal Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), que brinda servicio en 94 localidades de 53 distritos de la provincia -la enorme mayoría del interior- aumentará las tarifas desde diciembre un 10,85%. Así lo estableció la resolución 1069 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En concreto, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos estableció que el valor del metro cúbico o módulo general valga $196,76 a partir del último mes del año. Se trata de un aumento del 10,85% respecto del precio actual ($177,50) que había entrado en vigencia en agosto, cuando el ajuste había sido de 8,5%.

La compañía actualiza la tarifa a través de la implementación de una fórmula cuatrimestral sobre el valor del metro cúbico que se basa en el Índice de Salarios (IS) y en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), para los capítulos de “Energía Eléctrica” y “Sustancias y Productos Químicos”.

Estos aumentos impactan en el servicio no medido, que tiene la mayoría de los usuarios. Aunque también lo hará en el servicio medido. Pero al nuevo valor del metro cúbico se tiene en cuenta junto a la valuación de los inmuebles, divididos en rangos diferentes. (DIB)

