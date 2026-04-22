La Plata: uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez volvió a la escuela y las familias tienen miedo

Pedido de justicia por el crimen de Kim Gómez. - AGLaPlata / 0221.com.ar -

Uno de los menores que estuvo involucrado en el crimen de Kim Gómez , la nena de 7 años que fue asesinada durante un robo en La Plata , volvió a la escuela y los padres de los alumnos que asisten a la institución están disconformes y reclaman medidas de seguridad o que sea apartado de la institución.

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Se trata de la Escuela Secundaria N°41 de La Plata, que comparte edificio con la primaria N°6, ubicada en la localidad de Abasto . El adolescente de15 años, que fue cómplice de Tobías Godoy en el terrible crimen de la niña, asiste a ese establecimiento y la comunidad educativa está intranquila.

El menor asiste a clases bajo un régimen especial , ya que no pudo ser juzgado porque al momento del hecho tenía 14 años. Se encuentra alojado en el Instituto Araoz Alfaro , bajo resguardo judicial, debido a que la Justicia sostiene que no está garantizado que no vuelva a poner en riesgo su vida o la de los demás.

El malestar en los últimos días surgió por la supuesta circulación de un video en el que el propio menor muestra imágenes relacionadas con el robo del auto donde murió Kim, y relata detalles del hecho a otros alumnos. Además, varias familias denunciaron conductas intimidantes hacia estudiantes más chicos. En paralelo, surgieron versiones sobre la circulación de droga entre estudiantes y se lo atribuyen al menor.

Frente a este escenario, las autoridades de la escuela difundieron un comunicado oficial convocando a una reunión informativa urgente. El encuentro se realizó el viernes pasado y contó con la presencia del Organismo de Niñez e inspectores educativos.

Sin embargo, un grupo de padres y madres ya impulsó un pedido para que el menor sea apartado del establecimiento, ya que sostienen que su presencia genera miedo y afecta el normal desarrollo de las actividades escolares.

“Rechazamos que nuestros hijos compartan el ámbito escolar con el adolescente vinculado al caso Kim Gómez. Esta situación genera un clima de temor y afecta la tranquilidad de toda la comunidad”, expresaron.

Fuente: Agencia DIB