La FEB y Suteba, dos gremios docentes que van a las urnas para definir sus liderazgos

Los principales sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, que agrupan en conjunto a más del 80% de los afiliados del sector, irán a las urnas para definir sus liderazgos para los próximos años. Se trata del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

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Los comicios no solo definirán nombres propios, como el alejamiento del histórico dirigente Roberto Baradel , sino también el tono de una agenda sindical que deberá adaptarse a un escenario complejo para la educación pública y sus trabajadores. Todo en medio de un año complejo para las arcas de la Provincia que ha llevado este año a los docentes a hacerle paro al gobernador Axel Kicillof, algo que no había sucedido antes.

La primera entidad que irá a las urnas es la FEB , quien tras la salida de Mirta Petrocini luego de 16 años, tuvo un período encabezado por Liliana Olivera , y ahora aparece Evangelina Sierra como un posible nombre a tomar la presidencia. Sin embargo, según pudo averieguar Agencia DIB la actual titular pareciera tener mayor peso dentro de los veinte consejeros que eligen con su voto a quién conducirá los destinos de la entidad. Habrá que esperar.

“Fuimos uno de los únicos sindicatos docentes que, en dos oportunidades y respetando la voz de cada educador, rechazó propuestas salariales insuficientes del Gobierno provincial este año”, adujo Olivera.

El proceso eleccionario comenzó a fines del año pasado con la votación en cada distrito de los candidatos que serán elegidos este martes 5 de mayo. En esta elección, se votarán los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. El encuentro tendrá lugar en el Teatro Metro de La Plata a partir de las 8 horas.

María Laura Torre María Laura Torre habla ante una multitud de afiliados.

El adiós de Roberto Baradel

Este mismo mes, también Suteba atravesará una elección histórica, aunque seguramente con continuidad en su línea de trabajo. Es que Baradel, veinte años al frente del gremio, no se presentará en las elecciones sindicales que se realizarán el 13 de mayo.

En esa línea, sobre su decisión, Baradel indicó: “Fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo; los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.

En tanto, en los comicios, encabezará la lista del oficialismo María Laura Torre, actual Secretaria Adjunta de Suteba. Si bien su candidatura representa la continuidad del proyecto actual, incorpora señales de renovación en el estilo de conducción.

A diferencia de FEB, en el caso de Suteba hay distritos que la conducción está a cargo de la oposición a Baradel y que también irá a las urnas este 13 de mayo. En este momento las seccionales de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz tienen conducciones de la izquierdista lista Multicolor, pero también condujo en distintos períodos la seccionales de La Matanza, La Plata, Ensenada, Escobar, General Madariaga, General Sarmiento.

Fuente: Agencia DIB