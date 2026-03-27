La Dulce: vecinos marcharon tras la muerte de una mujer y reclamaron un médico permanente

Marcha en la localidad de La Dulce, en reclamo de mejoras en el sistema sanitario y de la presencia de un médico permanente en el lugar. (Gentileza Ecos Diarios)

Tras la muerte de una mujer por falta de asistencia médica, la localidad de La Dulce , partido de Necochea , se movilizó en reclamo de mejores condiciones en el sistema sanitario local y de la presencia permanente de un profesional en la Unidad Sanitaria, una demanda que, según señalaron los vecinos, lleva al menos seis años sin resolverse.

Según informó Ecos Diarios , la marcha partió desde la plaza central y avanzó hasta el puesto de salud , donde se conformó una concentración de más de mil personas no solo de La Dulce, sino también de localidades vecinas como Claraz, Ramón Santamarina, Juan N. Fernández y Energía.

El reclamo se reavivó tras el fallecimiento de una vecina de la localidad, quien, según denunciaron, no pudo ser atendida a tiempo en la Unidad Sanitaria ni ser trasladada a Necochea, ya que se trató de un caso de urgencia y no había ambulancia disponible. El hecho generó una profunda conmoción y reavivó el pedido por una cobertura médica constante y recursos adecuados para emergencias.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Necochea, Jorge Martínez, estuvo presente en representación del intendente, Arturo Rojas. En un clima de marcada tensión , el funcionario intentó dar respuestas ante el reclamo de todos los presentes.

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“Estoy acá para dar la cara atendiendo la problemática que tiene La Dulce y otras localidades del interior, que tiene que ver con lo que ha pasado recientemente con el fallecimiento de un vecino de la localidad, donde se dieron ciertas circunstancias. La falta de médico y la falta de la ambulancia, que estaba haciendo un traslado a la ciudad de Necochea”, expresó Martínez. Y agregó: “Los escucho con total respeto porque los entiendo. Entiendo la bronca por lo que pasó. Haremos una evaluación, la hará el señor intendente con las autoridades sanitarias para determinar cuál fue la cadena de responsabilidades para que ocurriera lo que sucedió. Nosotros estamos con ustedes. Estamos para traer soluciones, no para dar problemas”.

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En un momento, una persona arrojó una piedra cerca de donde estaba Martínez, ya que la comunidad quedó muy abatida con lo ocurrido con la vecina fallecida. En ese contexto, el delegado municipal, Diego Angelli, acompañó a Martínez e intentó mediar para que la situación no escalara, buscando calmar a los presentes y ordenar las intervenciones.

“Estoy dispuesto a quedarme toda la noche si es necesario para poder darle una respuesta a cada vecino. Lo que pasó lo lamentamos y entendemos el dolor y la bronca de cada uno de ustedes”, sumó Martínez en medio de los gritos y de los pedidos de renuncia que efectuaban los vecinos.

Una muerte y un problema de años

El hecho ocurrió el último fin de semana, cuando la mujer tuvo un paro cardíaco en la vía pública. Un vecino la trasladó inmediatamente en su auto particular a la unidad sanitaria local, ya que no había ambulancia disponible en el momento debido a que estaba en otro traslado.

En la salita, la víctima fue asistida por enfermeras, pero en ese horario no se encontraba ningún médico. Una médica local, que estaba fuera de servicio por vacaciones, fue buscada en su casa, pero no pudo salvarle la vida.

En tanto, la localidad solo dispone de atención médica de lunes a viernes de 9 a 15, l o que deja al resto del día sin profesionales de guardia y expone a sus menos de dos mil habitantes ante cualquier emergencia fuera de ese horario. La ciudad cabecera de partido, Necochea, está a 60 kilómetros y con una sola ambulancia disponible, los vecinos quedan prácticamente sin asistencia para urgencias.

Fuente: Agencia DIB