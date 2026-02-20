La Anmat inhabilitó más de 60 droguerías y laboratorios

El edificio de la Anmat.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dejó sin efecto las habilitaciones otorgadas a más de 60 droguerías, laboratorios y empresas vinculadas a la distribución de medicamentos cuyos certificados se encontraban vencidos. Esta cifra se suma a las 54 ya informadas en enero.

La decisión se formalizó este viernes a través de la Disposición 694/2026, publicada en el Boletín Oficial, que ordena la baja de los legajos correspondientes, catorce de los cuales están ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Según precisa la norma, la Dirección de Gestión de Información Técnica inició la intervención en el marco del registro de establecimientos autorizados para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, tras detectar que los certificados obligatorios habían perdido vigencia. Entre los argumentos figuran irregularidades o incumplimientos en las renovaciones de permisos y habilitaciones de esas empresas.

Como parte de los fundamentos, el organismo citó la Disposición ANMAT N° 7038/2015, que fija los requisitos para que las droguerías puedan operar fuera de su jurisdicción habilitada. El artículo 7° de esa norma establece que el certificado de Buenas Prácticas tiene una vigencia de cinco años y que su renovación debe solicitarse con al menos 60 días hábiles de anticipación.

Si el trámite se realiza en el término estipulado, la firma puede continuar operando hasta que se resuelva el pedido. No obstante, la disposición aclara que ninguna de las empresas involucradas cumplía con esa condición, motivo por el cual se resolvió dar de baja las habilitaciones. El listado completo de las droguerías alcanzadas DROGUERÍA SURMEDIC S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) BIOSIDUS FARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA BIOMED S.A. (Entre Ríos)

(Entre Ríos) DROGUERÍA IBERO ARGENTINA DE CLAUDIA ISABEL LOZADA (Salta)

(Salta) DROFAM S.A. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DROGUERÍA POPULAR S.R.L. (Misiones)

(Misiones) DROGUERÍA MONTSERRAT NORTE DE SERGIO ALBINO CHÁVEZ (Misiones)

(Misiones) DROGUERÍA SAN ANTONIO DE NÉLIDA TOMASA FUENTES (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) ADISFARM S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA REPÚBLICA S.R.L. (Tucumán)

(Tucumán) DROGUERÍA PHARMA GROUP DE PAGURA BORRAS S.A. (Tucumán)

(Tucumán) SRA. SILVIA ELIZABETH PAGURA TITULAR DE LA DROGUERÍA MARKETING PHARMA (Tucumán)

(Tucumán) DROGUERÍA DIST.ON.COR DE DESYMED S.R.L. (Córdoba)

(Córdoba) DROGUERÍA OPHICUS S.R.L. (Tucumán)

(Tucumán) DROGUERÍA CORRIENTES S.R.L. (Salta)

(Salta) DROGUERÍA LIBRA DE ALBERTO ANTONIO MONTALI (Santiago del Estero)

(Santiago del Estero) DROGUERÍA LARRAZABAL DE RUBÉN ORLANDO D’AMBROSIO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA DISPRHOBA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA MENON DE MENON JORGE NÉSTOR (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) OFAR 2 de OFAR S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L. (Mendoza)

(Mendoza) DROGUERÍA PHARMAFUSION S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) PHARMATOTAL S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DROGUERÍA FARMAMED S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA I.E.S.A. S.R.L. (Córdoba)

(Córdoba) DISTRIMEN S.A. (Mendoza)

(Mendoza) QUALITY INTERNACIONAL S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DROGUERÍA LAHUEN DE JORGELINA ALEJANDRA ARNAU (Mendoza)

(Mendoza) FAMÉRICA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) ECONOMAX S.R.L. (Córdoba)

(Córdoba) NUEVA LABAC S.A. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DROGUERÍA DEL ESTE DE AMISAL S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA ALBERDI S.A. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DROGUERÍA FOC S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA ORIÓN DE GRUPO ORIÓN S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA KAIXO DE KAIXO S.A. (Salta)

(Salta) S.M. SALUD GROUP S.A. (Salta)

(Salta) DROGUERÍA MEDICAL TOOLS S.R.L. (Chubut)

(Chubut) LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) PHARMA LODZ S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA NOVA S.R.L. (Salta)

(Salta) G.O. DISTRIBUCIONES S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA AFEX FARMACÉUTICA S.R.L. (Córdoba)

(Córdoba) TOWER MEDICINE ARGENTINA S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DROFAST S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) DROGUERÍA BALTAR DE LORENA JUÁREZ (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DISPROMED S.R.L. (Córdoba)

(Córdoba) DROGUERÍA MÉDICA S.R.L. (Santa Fe)

(Santa Fe) DROGUERÍA DEL OESTE DE CALA HILDA ALICIA (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DISTRIBUIDORA BMD S.A. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) DROGUERÍA EXVECA DE JUAN CARLOS RUSSO (La Pampa)

(La Pampa) DROGUERÍA ABC 1 S.A. (Santa Fe)

(Santa Fe) DROGUERÍA DE TORRES DE DIMED S.R.L. (Tucumán)

(Tucumán) LOGIPHARMA S.R.L. (Tucumán)

(Tucumán) DROGUERÍA MEDIMARTIN DE MARTÍN JORGE DANIEL Y SOTO BELLO JESSICA SHEILA S.H. (Mendoza)

(Mendoza) DROGUERÍA VITALCOR INSUMOS MÉDICOS DE MARIANA MARÍA LOZA (Córdoba)

(Córdoba) DROGUERÍA SIGNUM DE SEPIF S.R.L. (Córdoba)

(Córdoba) DROGUERÍA ALTO VALLE (Río Negro)

(Río Negro) VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A. (Provincia de Buenos Aires)

(Provincia de Buenos Aires) ABC S.A. (Mendoza)

