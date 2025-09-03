Inversión en ciencia: la CIC abrió la convocatoria para financiar Ideas-Proyecto

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) abrió la convocatoria Ideas-Proyecto de investigación, desarrollo y transferencia, a través de la cual se financiarán proyectos científicos por un monto total de $200.000.000.

Bahía Blanca: comenzaron las obras de reconstrucción de los puentes sobre el Canal Maldonado

Desarrollan medicamentos que no tienen presentación pediátrica en forma de gomitas masticables

El llamado se enmarca en la idea de promover proyectos de investigación aplicada, vinculación y transferencia tecnológica orientados a apoyar a organismos públicos del Estado Provincial que requieran de conocimiento científico o desarrollo tecnológico, ya sea para el cumplimiento de sus funciones o la resolución de algún problema o proyecto específico, y que tengan impacto en el desarrollo provincial y/o local.

La convocatoria estará abierta del 1º al 30 de septiembre de 2025 y los proyectos deberán enmarcarse en alguna de las seis áreas temáticas establecidas:

A su vez, los trabajos científicos deberán tener una duración de entre seis y doce meses a partir de la fecha del acto administrativo que adjudica el subsidio y el monto a financiar por cada uno será hasta y como máximo de $4.000.000.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Comisión de Investigaciones Científicas (@cicpba)

¿Quiénes podrán postularse?

A este llamado podrán postularse investigadoras e investigadores de Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con asiento en la Provincia de Buenos Aires, con categoría de adjunto/a o superior o equivalente.

Para acceder a las bases y formularios, ingresar en el siguiente link.

Grillas de evaluación y formularios de inscripción

1- Bases IP25-26

2- Grilla de evaluacion IP25-26

3- Formulario IP25-26

4- Instructivo SIGEVA IP25-26

Consultas al correo electrónico: [email protected]

(DIB)