miércoles 03 de septiembre de 2025
3 de septiembre de 2025 - 17:28

Inversión en ciencia: la CIC abrió la convocatoria para financiar Ideas-Proyecto

El llamado se enmarca en la idea de promover proyectos de investigación aplicada, vinculación y transferencia tecnológica orientados a apoyar a organismos públicos del Estado Provincial.

Por Agencia DIB
El llamado se enmarca en la idea de promover proyectos de investigación aplicada, vinculación y transferencia tecnológica orientados a apoyar a organismos públicos del Estado Provincial que requieran de conocimiento científico o desarrollo tecnológico, ya sea para el cumplimiento de sus funciones o la resolución de algún problema o proyecto específico, y que tengan impacto en el desarrollo provincial y/o local.

La convocatoria estará abierta del 1º al 30 de septiembre de 2025 y los proyectos deberán enmarcarse en alguna de las seis áreas temáticas establecidas:

  • Salud;
  • Industria y Producción;
  • Ambiente;
  • Desarrollo a la comunidad;
  • Trabajo y Seguridad.

A su vez, los trabajos científicos deberán tener una duración de entre seis y doce meses a partir de la fecha del acto administrativo que adjudica el subsidio y el monto a financiar por cada uno será hasta y como máximo de $4.000.000.

¿Quiénes podrán postularse?

A este llamado podrán postularse investigadoras e investigadores de Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con asiento en la Provincia de Buenos Aires, con categoría de adjunto/a o superior o equivalente.

Para acceder a las bases y formularios, ingresar en el siguiente link.

Consultas al correo electrónico: [email protected]

(DIB)

