Inversión en ciencia: la CIC abrió la convocatoria para financiar Ideas-Proyecto

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) abrió la convocatoria Ideas-Proyecto de investigación, desarrollo y transferencia, a través de la cual se financiarán proyectos científicos por un monto total de $200.000.000.
El llamado se enmarca en la idea de promover proyectos de investigación aplicada, vinculación y transferencia tecnológica orientados a apoyar a organismos públicos del Estado Provincial que requieran de conocimiento científico o desarrollo tecnológico, ya sea para el cumplimiento de sus funciones o la resolución de algún problema o proyecto específico, y que tengan impacto en el desarrollo provincial y/o local.
La convocatoria estará abierta del 1º al 30 de septiembre de 2025 y los proyectos deberán enmarcarse en alguna de las seis áreas temáticas establecidas:
A su vez, los trabajos científicos deberán tener una duración de entre seis y doce meses a partir de la fecha del acto administrativo que adjudica el subsidio y el monto a financiar por cada uno será hasta y como máximo de $4.000.000.
¿Quiénes podrán postularse?
A este llamado podrán postularse investigadoras e investigadores de Instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con asiento en la Provincia de Buenos Aires, con categoría de adjunto/a o superior o equivalente.
Para acceder a las bases y formularios, ingresar en el siguiente link.
Grillas de evaluación y formularios de inscripción
1- Bases IP25-26
2- Grilla de evaluacion IP25-26
3- Formulario IP25-26
4- Instructivo SIGEVA IP25-26
Consultas al correo electrónico: [email protected]
(DIB)