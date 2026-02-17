martes 17 de febrero de 2026
Internaron a Alberto Samid en Punta del Este y su esposa le hizo un pedido a Axel Kicillof

El empresario fue ingresado con un diagnóstico de infección urinaria, pero detectaron que tiene un virus en la sangre de origen incierto.

El empresario Alberto Samid.

El empresario de la carne Alberto Samid debió ser internado en las últimas horas en el Hospital Cantegril de Punta del Este, Uruguay, tras una complicación de salud que motivó un pedido urgente de traslado sanitario a Buenos Aires para poder continuar con su recuperación.

La noticia fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien utilizó las redes de su marido para hacer pública la situación que atraviesa el empresario y aprovechó para hacerle un pedido al gobernador Axel Kicillof y a los intendentes peronistas.

En principio, la mujer informó que el cuadro inicial fue una infección urinaria, pero durante la internación se detectó un virus en sangre de origen aún incierto que genera preocupación por “su peligrosidad”, ya que Samid tiene “bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”.

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, precisó. De esta manera, envió un pedido al mandatario para que colaboren con el operativo. “Le pido encarecidamente a Axel Kicllof, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente”, escribió.

En el mensaje, la esposa del empresario dejó disponibles los números de contacto para coordinar cualquier tipo de ayuda. Asimismo, apeló al apoyo de quienes tienen afecto por Samid, solicitando oraciones por su recuperación.

