lunes 27 de abril de 2026
27 de abril de 2026 - 14:59

General Pinto: dos mujeres policías salvaron la vida de una beba de ocho meses

La sargento López y la subteniente Rodríguez de la Policía de General Pinto utilizaron la maniobra de Heimlich para salvar a la beba que se estaba ahogando.

Por Agencia DIB
La sargento López y la subteniente Rodríguez, junto a la beba y sus padres. Una historia de amor en General Pinto.

La sargento López y la subteniente Rodríguez, junto a la beba y sus padres. Una historia de amor en General Pinto.

La Calle

Dos mujeres policías evitaron una tragedia en la ciudad de General Pinto -en el oeste bonaerense- al salvar la vida de una beba de solo ocho meses que se estaba asfixiando en la vía pública por haber tragado el envoltorio de un alfajor.

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Todo ocurrió el viernes por la noche cuando la sargento Micaela López y la subteniente Daiana Rodríguez, pertenecientes a la Policía Comunal, realizaban su habitual recorrida por el centro de esta ciudad de 7 mil habitantes, a 350 kilómetros del AMBA.

La maniobra de Heimlich

De pronto, en la avenida Mitre, entre Villegas y Alsina, fueron alertadas por una pareja que, desesperada, solicitaba auxilio desde la plaza principal. Eran los padres de una beba de ocho meses que se estaba ahogando, casi no respiraba y el color de su piel comenzaba a oscurecerse.

Las dos mujeres policías actuaron de inmediato, aplicaron la maniobra de Heimlich y lograron que la nena expulsara el objeto que obstruía sus vías respiratorias (el envoltorio de un alfajor). Luego, alrededor de las 22, la llevaron al Hospital Municipal Videla donde en la guardia los médicos constataron que ya se encontraba fuera de peligro.

Las autoridades municipales ya anunciaron que la sargento López y la subteniente Rodríguez serán reconocidas oficialmente por la actitud heroica que demostraron.

Fuente: Agencia DIB

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