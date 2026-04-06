lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 16:59

Fuerte malestar de los vecinos por el servicio eléctrico en Necochea y Quequén

Los problemas se repiten semana a semana. Más del 80% de los vecinos se manifestó disconforme con la prestación de la Usina.

Por Agencia DIB
Usina Popular Cooperativa Sebastián de María. (Ecos Diarios)

Usina Popular Cooperativa Sebastián de María. (Ecos Diarios)

El servicio eléctrico de las localidades de Necochea y Quequén siguen en la mira debido a los constantes problemas. Y por ello el 81% de los vecinos aseguró no estar conforme con el servicio que brinda la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María.

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Así quedó establecido tras una encuesta del diario elecos.com.ar, que contó con la participación de 1.420 personas a lo largo de una semana, y mostró que sólo apenas un 19% de los consultados mantiene una valoración positiva del suministro.

“Los resultados no hacen más que reflejar una percepción que en los últimos días volvió a ponerse en evidencia en la realidad cotidiana”, indicó el diario. Y en ese sentido hizo referencia a que durante el miércoles y las primeras horas del Jueves Santo, distintos barrios de Quequén registraron reiterados cortes de energía, una situación que se repite cada vez que se producen lluvias, incluso de baja intensidad.

Cuando las condiciones climáticas se normalizan, el problema persiste: el agua se va, pero queda expuesta la ineficiencia del servicio. Lejos de tratarse de situaciones excepcionales, los cortes reiterados dejan en evidencia la falta de inversión sostenida en infraestructura y mantenimiento”, agregó la publicación.

A esto se suma un punto sensible para los usuarios: el aumento de tarifas, que se refleja con claridad en las boletas pero no encuentra correlato en la calidad del suministro. La percepción generalizada es que el esfuerzo económico de los vecinos no se traduce en un servicio más confiable.

En ese contexto, cualquier variable climática, viento, lluvia o humedad, alcanza para volver a poner en evidencia las debilidades del sistema eléctrico del partido costero, que responde con fallas ante situaciones que deberían ser previsibles y técnicamente gestionables.

En ese marco, crecen los cuestionamientos hacia el funcionamiento del sistema eléctrico, caracterizado por la prestación bajo un esquema monopólico y con una conducción que se mantiene desde hace décadas. En ese sentido, distintos sectores vienen señalando la necesidad de mayor inversión en mantenimiento, mejoras en la infraestructura y mecanismos que garanticen mayor transparencia y control.

Fuente: Agencia DIB

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