jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 14:57

Mar del Plata: se suicidó cuando allanaban su casa por una causa de abuso de menores

Ocurrió en una vivienda del barrio marplatense Las Lilas. Un hombre de 13 años se pegó un tiro mientras se realizaba un procedimiento judicial en el marco de una investigación por una denuncia de una adolescente de 13 años.

Por Agencia DIB
La Policía trabaja en la vivienda del hombre fallecido. (Infobrisas)

La Policía trabaja en la vivienda del hombre fallecido. (Infobrisas)

Un hombre de 53 años se suicidó este jueves en su vivienda del barrio Las Lilas, en Mar del Plata, mientras personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaba un procedimiento judicial vinculado a una causa de abuso por la denuncia de una menor de 13 años.

El operativo, solicitado por la fiscalía, tenía como objetivo inspeccionar la vivienda y recolectar elementos de interés para la causa, pero no implicaba la detención del dueño de casa.

Según informaron medios marplatenses, al ver a los uniformados afuera de su hogar el hombre les dijo que lo esperaran hasta que buscara la llave para abrirles. Momentos después, se oyó el disparo y cuando los investigadores ingresaron a la propiedad lo encontraron muerto.

Se dio aviso a la fiscal de turno, María Constanza Mandagarán, quien se presentó en el lugar y ordenó la realización de una serie de medidas y peritaje de rigor.

La causa que investigaba el abuso sexual de una adolescente de 13 años, hija de un matrimonio de amigos del suicidado, había comenzado en febrero pasado. (DIB)

Por  Agencia DIB