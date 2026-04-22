miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 17:52

En Reino Unido, los nacidos a partir de 2009 nunca más podrán comprar cigarrillos

Se aprobó en Reino Unido una ley que establece una barrera generacional frente al tabaco. El objetivo es eliminar el consumo legal en las próximas décadas. Cada año el cigarrillo provoca unas 64 mil muertes.

Por Agencia DIB
Dentro de unas décadas, nadie podrá comprar cigarrillos en Reino Unido.&nbsp;

Dentro de unas décadas, nadie podrá comprar cigarrillos en Reino Unido. 

El Reino Unido aprobó la llamada Ley de Tabaco y Vapeo, que impedirá de por vida la compra legal de cigarrillos a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. La iniciativa, que completó su trámite parlamentario, introduce un cambio estructural en la política contra el tabaquismo.

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Reemplaza el esquema tradicional de edad mínima fija -según el país, de 18 o 21 años- por una barrera generacional. De este modo, el universo de personas habilitadas para adquirir tabaco se reducirá año tras año hasta desaparecer en términos legales.

64 mil muertes por año en Reino Unido

El objetivo oficial es construir una sociedad libre de humo y reducir las enfermedades vinculadas al tabaquismo, lo que sería un alivio para el sistema de salud. Solo en Inglaterra, fumar genera cerca de 400.000 internaciones anuales y alrededor de 64.000 muertes. Se estima que en Reino Unido el tabaquismo implica un gasto superior a los 20.000 millones de libras por año, incluyendo la pérdida de productividad laboral.

La decisión del Reino Unido se inscribe en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que promueve regulaciones más estrictas sobre el tabaco y los dispositivos de vapeo.

En los últimos años, varios países avanzaron con aumentos de impuestos, advertencias sanitarias más visibles y restricciones al consumo en espacios públicos. Sin embargo, la normativa británica introduce un paso adicional al establecer una prohibición progresiva por generación.

Fuente: Agencia DIB

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