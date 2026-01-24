sábado 24 de enero de 2026
24 de enero de 2026 - 08:54

En plena ola de calor, la ANMAT prohibió un desinfectante para piletas

Se trata de un producto de la marca “Ingenia” pero que estaba mal rotulado. Se elevó un sumario al fabricante.

Por Agencia DIB
La ANMAT prohibió un desinfectante para piletas.&nbsp;

La ANMAT prohibió un desinfectante para piletas. 

Mientras en gran parte del territorio nacional rige una alerta del SMN por calor extremo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”.

Más noticias
ola de calor en el interior bonaerense y el amba: ¿cuando sera el dia mas sofocante?

Ola de calor en el interior bonaerense y el AMBA: ¿cuándo será el día más sofocante?
En verano son factibles las olas de calor, con días extenuantes. 

Calor y salud: qué hacer y qué no para evitar una descompensación

Según informó el organismo, “se trata de un producto de uso doméstico clasificado como riesgo 2. Este nivel de riesgo indica que presenta un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad, por lo que debe estar evaluado y aprobado con su correspondiente certificado nacional para poder ser comercializado”.

Dos etiquetas

Pero cuidado: el producto fue prohibido luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de ANMAT detectó diferencias en el rotulado, ya que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, mientras que en la tapa se denominaba como “Clorotech”.

Por ello, la ANMAT “decidió además iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., quienes reconocieron como propio el producto en cuestión, y su director técnico, por el presunto incumplimiento de diversas normativas”.

Temas
Ver más

Ola de calor en el interior bonaerense y el AMBA: ¿cuándo será el día más sofocante?

Calor y salud: qué hacer y qué no para evitar una descompensación

Se viene una ola de calor en la provincia y crece el riesgo de incendios

Pérez Esquivel: "Vengo a plantear la rebeldía, no sean hombres y mujeres dominados por el sistema"

La Provincia actualizó las multas de tránsito y varias ya rondan el millón de pesos

Hallaron en el mar el cuerpo sin vida de un joven en la zona de Playa Bristol

Rescataron a un abogado argentino en Punta del Este luego de estar más de 10 horas a la deriva en el mar

Martha Cohen sobre la gripe A H3N2: "Se espera que la circulación comunitaria comience antes del otoño"

La Plata: encuentran a una joven sin vida en el Teatro Argentino y presumen un suicidio

La nena que recibió una bala perdida en Navidad evoluciona favorablemente con rehabilitación en el Instituto Fleni

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre las multas en la provincia de Buenos Aires.

La Provincia actualizó las multas de tránsito y varias ya rondan el millón de pesos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Pérez Esquivel junto al intendente Arturo Rojas y dirigentes scouts.

Pérez Esquivel: "Vengo a plantear la rebeldía, no sean hombres y mujeres dominados por el sistema"