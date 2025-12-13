Emotivos mensajes de despedida a Héctor Alterio en las redes sociales

Héctor Alterio se abraza con su hijo Ernesto, tras recibir un premio Goya honorario por su carrera en Madrid en 2004.

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Héctor Alterio a los 96 años y grandes personalidades de todo el mundo le dedicaron emotivos mensajes de despedida a través de las redes sociales.

El primero en hacerse eco de la triste noticia fue el propio presidente de España, Pedro Sánchez , quien lo despidió con un sentido mensaje.

“Actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, escribió en la red social X.

En la misma plataforma, Leonardo Cifelli , el secretario de Cultura de la Nación, expresó: “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena”.

“Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas”, agregó.

En ese mismo comunicado, Cifelli cerró: "Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor”.

Por su parte, desde la Academia de Cine recordaron el momento en el que el actor argentino recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos, Malena y Ernesto.

“Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España”, afirmaron.

"Huella de compromiso"

La Asociación Argentina de Actores también lamentó la partida del artista: “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices".

“Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades”, agregaron.

Alterio fue recordado también en las redes sociales del Multiteatro: “El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española”.

En ese mismo comunicado, le dedicaron las sentidas palabras: “Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura. Vayan a la distancia nuestras condolencias a toda su familia”.

"Compromiso político y social"

Por el lado de la política, Wado de Pedro también despidió al actor: “Una de las grandes voces de nuestro cine y nuestro teatro. Sus personajes, pero sobre todo su compromiso político y social a través del arte, dejan una marca profunda en la cultura argentina y ya son parte de nuestra identidad histórica”.

Y el club Chacarita Juniors, del que Alterio era fanático, dijo: “Un artista inmenso, una voz inolvidable y un hincha que llevó al Funebrero en el corazón durante toda su vida”

