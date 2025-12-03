El Gobierno asignó el cupo de autos híbridos y eléctricos para 2026

La Secretaría de Industria y Comercio oficializó este miércoles la asignación de 50.000 cupos para la importación de vehículos automotores correspondientes al período 2026 , así como la reasignación del remanente no utilizado de 2025 . Así se plasmó en la Resolución 513/2025 publicada en el Boletín Oficial .

En la normativa se detallan los vehículos que cada marca podrá importar al país desde países de extrazona sin pagar el arancel común de importación del 35% que establece el Acuerdo de Complementación Económica 14 (ACE14) que Argentina tiene firmado con Brasil, y que funciona como una herramienta de protección para la industria automotriz de ambos países.

Según lo dispuesto, la asignación se realizó aplicando los criterios de evaluación establecidos por la Resolución 29/2025 y su modificatoria, que ordenan priorizar el precio FOB en dólares y, en caso de empate, el mes estimado de nacionalización. El análisis de las solicitudes estuvo a cargo de la Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales, que elaboró un informe técnico con la recomendación de distribución.

Tal como ocurrió este año con el primer cupo de 50.000 vehículos , el 50% fueron asignados a las terminales automotrices con plantas industriales radicadas en Argentina que están agrupados en Adefa (Asociación de Fábricas de Automotores), y el otro 50% quedó para los importadores oficiales o autorizados que no producen vehículos en el país, que nuclea CIDOA (Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores).

La resolución también aprueba los órdenes de prelación para los casos que, aun cumpliendo con los requisitos, no recibieron cupo o recibieron menos unidades de las solicitadas por falta de disponibilidad. Estos listados servirán para asignar futuros remanentes que pudieran generarse tanto en 2025 como en 2026. Asimismo, se dispone la notificación a todos los solicitantes incluidos en los anexos de la medida, quienes podrán interponer recursos administrativos dentro de los plazos legales.

La asignación definida para el cupo de Adefa consistió en el siguiente detalle:

Fiat Chrysler (FCA), Fiat 600 Hybrid, Leapmotor C10 y B10 Reev: 1900 unidades

Peugeot Citroën (PSA), Citroën C3 y C4 eléctricos: 1.700

Ford Argentina, Ford Territory Híbrida: 10.000

General Motors, Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV: 4.080

Renault Argentina, Renault Arkana Mild-Hybrid: 1.600

El total de automóviles del cupo de Adefa suma 19.280 unidades de las 25.000 máximas disponibles, por lo cual el cupo para los importadores no fue de 25.000 vehículos sino de 30.720 unidades.

Sin embargo, el cupo de CIDOA tuvo un excedente de solicitudes que alcanzó 116.390 unidades, lo que obligó a la Secretaría de Industria y Comercio a establecer un orden de prelación de 85.670 vehículos que ya están designados para ocupar vacantes que puedan surgir durante el año.

El cupo de CIDOA quedó conformado con los siguientes vehículos:

Zhidou Rainbow: 100 unidades

Dongfeng Box, Huge y Mage: 1.236

Lynk&Co 01, 02, 03: 1.597

Forthing M4, S50EVK y SX5G: 626

Suzuki Across y Swift: 1.093

Jetour S06 y T1: 1.029

Kaiyi X7: 548

Great Wall y Haval H7, ORA, V7, H6, Jolión: 2.656

Changan, DEEPAL y JMEV: 2.469

XPENG S06, S07 y D03: 1.539

JAC E30X y JS6: 785

Chery Arrizo 8, Tiggo 2, 4, 7 y 8: 3.230

DFSK E5 y Glory 500: 1.140

MG 3 y ZS: 1.258

AION UT y V: 501

GAC EMKOO, ES y GS4: 1.000

Volkswagen ID3: 6

BYD Dolphin G y Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro: 3.700

Arcfox S5, T1, T5 y Kaola S: 2.064

BAIC BV30, EU5, X55 Hybrid y X7 Hybrid: 2.093

Bestun T77 y T99: 1.154

Skywell ET5 y HT-I: 896

Asimismo, en la misma resolución, se reasignó un remanente de 9.856 unidades que habían quedado sin completar el procedimiento administrativo del cupo 2025.

Fuente: Agencia DIB