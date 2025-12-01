lunes 01 de diciembre de 2025
1 de diciembre de 2025 - 12:42

Ya rige el horario de verano para la venta de alcohol en comercios

Es una franja más amplia que la del resto del año y acompaña el hábito de consumo de alcohol en época de verano.

Por Agencia DIB
El consumo de alcohol en la mira.
El consumo de alcohol en la mira.

Desde este lunes 1 de diciembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026 rige el nuevo horario extendido para la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un cambio clave para comercios que en esta época del año suelen incrementar la venta de este tipo de productos.

Más noticias
El 98% de las nuevas infecciones de VIH son por relaciones sexuales sin preservativo. video

Día Mundial del SIDA: 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico
Los generadores eléctricos. 

La Provincia implementa el Plan Verano para evitar cortes de luz en zonas críticas

El periodo de cinco meses, que suele extenderse algo más que el verano, habilita a los comercios a vender bebidas alcohólicas entre las 10 y las 23, es decir dos horas más que lo habitual en el resto del año.

Cabe destacar que por ley, del 1 de mayo al 30 de noviembre, se vuelve al horario habitual de 10 a 21. Este esquema se mantiene desde que se ajustó la normativa para que los comercios puedan trabajar con horarios más "realistas" según la época del año, y sobre todo en lugares turísticos.

El horario extendido beneficia directamente a los comercios de toda la provincia de Buenos Aires y también a los que hacen delivery. En muchos municipios que reciben a miles de turistas, la mayor parte del movimiento ocurre a la tarde y noche. Y por ello en su momento se modificó la ley vigente para cambiar hasta las 23 el horario de venta de bebidas alcohólicas.

Calendario de venta de alcohol en PBA:

  • Del 1 de diciembre al 30 de abril: de 10 a 23
  • Del 1 de mayo al 30 de noviembre: de 10 a 21

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Día Mundial del SIDA: 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico

La Provincia implementa el Plan Verano para evitar cortes de luz en zonas críticas

Verano: en qué distritos bonaerenses se espera una fuerte ola de calor

Una cadena mayorista "se ajusta", cierra sucursales y despide a empleados

La Cámara del Juguete traza un "escenario crítico" para las fiestas

Los bancos cambian de horario en PBA: cuáles son los 108 municipios afectados

Federico Gómez, de los pensamientos suicidas a ganar el último torneo de tenis del año

¡Le cortaron las piernas a Messi! En Mar del Plata vandalizaron su estatua

Nación emitió un comunicado para respaldar las vacunas, pero Provincia denuncia que la excluyeron

Los farmacéuticos bonaerenses rechazaron la jornada antivacunas en Diputados

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una sucursal del Banco Provincia.

Los bancos cambian de horario en PBA: cuáles son los 108 municipios afectados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El 98% de las nuevas infecciones de VIH son por relaciones sexuales sin preservativo. video

Día Mundial del SIDA: 140.000 personas viven con VIH y el 13% desconoce su diagnóstico

Por  Ana Roche