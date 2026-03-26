Bahía Blanca: Susbielles donará el 50% de su sueldo a instituciones que trabajan con discapacitados

El intendente de Bahía Blanca , Federico Susbielles , confirmó que continuará donando el 50% de su sueldo y definió que, a partir de este año, los fondos serán destinados a instituciones que trabajan con personas con discapacidad en el partido.

La decisión, de acuerdo con La Nueva , fue anunciada en el marco de la 24ª edición del Consejo Municipal de Discapacidad , realizada el 20 de marzo pasado en el Palacio Comunal. Según se informó, las beneficiarias serán las 19 entidades que integran dicho consejo .

Cada una recibirá el equivalente a la mitad del salario del jefe comunal durante un mes, en un esquema que se extenderá hasta julio de 2027 . El sueldo neto del intendente, según se lee en la web municipal , es algo más de cinco millones de pesos a febrero de 2026.

Al inicio de su gestión Susbielles dispuso mediante el decreto 5015/2023 la donación del 50% de su sueldo a instituciones de bien público. Esta modalidad responde a que la normativa vigente -establecida por la Ley Orgánica de las Municipalidades- obliga al intendente a percibir la totalidad de sus haberes.

Así, el texto del decreto dice: “El Sr. Intendente Municipal ha manifestado públicamente su voluntad de reducir la mitad de su sueldo, compromiso que fue asumido durante la campaña y ratificado al momento de asumir su mandato”. Esa voluntad se materializó en “la donación mensual del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del sueldo neto y del sueldo anual complementario neto del Intendente Municipal, monto este que deberá depositarse en una cuenta de administración de terceros creada a tal efecto”.

El decreto tiene como fecha el 19 de diciembre de 2023, es decir, tres días después del tremendo temporal que asoló a Bahía Blanca. La situación obligó a crear un Consejo Municipal de Políticas Sociales, que entre otros puntos administró los fondos de la donación del intendente. Posteriormente, ese dinero fue redirigido al Fondo Especial de Fomento para la asistencia a comerciantes afectados.

Y este año irá a instituciones que trabajan en el área de discapacidad.

Mes a mes

El cronograma de asignación mensual a las instituciones fue determinado mediante un sorteo en cumplimiento de los requisitos del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

Durante el acto, Susbielles señaló que mantendrá el esquema de donaciones "como parte de una política de acompañamiento social", en un contexto que calificó como complejo, y destacó el rol de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad.

Las instituciones bahienses que recibirán la donación, mes a mes, son las que siguen:

Enero 2026: AREM

Febrero 2026: SANTA RIA

Marzo 2026: Centro de Día IREL

Abril 2026: APADEA

Mayo 2026: Fundación Huellas

Junio 2026: Taller Protegido Nuevo Sol

Julio 2026: Don Orione

Agosto 2026: Pequeño Cottolengo

Septiembre 2026: Alborada

Octubre 2026: APFE

Noviembre 2026: Fundación Lazos

Diciembre 2026: Los Chopen

Enero 2027: CERES

Febrero 2027: Integrar

Marzo 2027: INCUDI

Abril 2027: Centro Luis Braille

Mayo 2027: Fundación CIAN

Junio 2027: DUBA

Julio 2027: Creecer

Fuente: Agencia DIB