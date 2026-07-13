Avanzan en la Legislatura los beneficios impositivos para la "Patagonia bonaerense"

La Cámara de Diputados bonaerense sesionando.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó el proyecto que fija por ley una serie de beneficios impositivos que reciben distritos que conforman el Área Patagónica bonaerense. La iniciativa del titular del recinto, el peronista Alejandro Dichiara, ahora deberá ser confirmada por el Senado.

En la iniciativa, Dichiara propuso “las exenciones definitivas de los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y, en algunos casos, Automotores” a los distritos incluidos en la región sur del territorio y la Zona Austral Desfavorable de la provincia de Buenos Aires. Esas ventajas que hoy alcanzan a Carmen de Patagones, eran prorrogadas cada cinco años, y ahora pasarían a ser de “carácter permanente”.

La iniciativa también apunta a hacer permanentes los beneficios impositivos y fiscales para las actividades productivas y los servicios de la Zona Austral Desfavorable, que contempla al partido de Villarino, Puán, Tornquist y cuarteles del partido de Saavedra.

La norma aplica a más de 200 mil bonaerenses, con alivios fiscales que incluyen una exención de entre el 50% y el 100% del Inmobiliario urbano y rural, de los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos.

El objetivo del proyecto es brindar previsibilidad a las actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios de cada distrito. Según indica el escrito, las regiones mencionadas “enfrentan desde hace décadas condiciones climáticas y productivas desfavorables, especialmente por la reiteración de sequías y emergencias agropecuarias, lo que justifica que el régimen deje de ser transitorio”. Fuente: Agencia DIB

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