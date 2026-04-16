jueves 16 de abril de 2026
16 de abril de 2026 - 20:33

Amenazas en las escuelas: ni bromas ni reto viral, delitos que alteran el orden público

El ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que se trabaja en “la identificación de los responsables de las pintadas” y amenazas en las escuelas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Imágenes de las amenazas en escuelas de todo el país, que se viralizaron a través de redes sociales. (X)

Imágenes de las amenazas en escuelas de todo el país, que se viralizaron a través de redes sociales. (X)

Las amenazas que aparecieron en decenas de escuelas de más de ocho provincias de todo el país y de varias localidades bonaerenses encendieron las alarmas de las autoridades educativas y de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

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Los mensajes, escritos en paredes y baños de los establecimientos educativos, advertían sobre tiroteos y masacres, a solo 15 días del terrible episodio de San Cristóbal, Santa fe, donde un adolescente fue al colegio con una escopeta y mató a un chico de 13 años.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Javier Alonso, llamaron a autoridades municipales y provinciales a una reunión de urgencia, para coordinar medidas de prevención inmediatas. También participaron funcionarios de la Dirección general de Cultura y Educación provincial e integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Los funcionarios, de acuerdo a un comunicado, resolvieron proceder con máxima diligencia para frenar “una posible propagación” de este supuesto reto viral o challenge, que afectó a varias localidades de la provincia. Asimismo, indicaron que se trabaja en “la identificación de los responsables de las pintadas”, bajo la premisa de que “estos actos no son bromas estudiantiles, sino delitos que alteran el orden público”.

En tanto, la planificación de las fuerzas de seguridad prevé "un monitoreo constante en los alrededores de las instituciones" para garantizar que la jornada del viernes se desarrolle con normalidad y sin riesgos para los estudiantes.

Ni broma ni challenge: emergente de violencia social

Las amenazas aparecieron en paredes y baños de colegios de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Fe. Ante el estupor, las instituciones articularon distintas intervenciones y activaron protocolos de seguridad. Esas medidas incluyeron comunicación con la Policía, fiscalías y organismos de protección de la niñez, al tiempo que se pusieron a disposición los gabinetes de orientación y riesgo escolar.

En la provincia de Buenos Aires, las amenazas fueron encontradas en varias instituciones de La Plata, Balcarce, en los azulejos del baño de varones del colegio Don Bosco de Bahía Blanca, y de la Escuela Técnica de Tres Arroyos.

Este tipo de situaciones de violencia, en tanto acontecimientos extraordinarios, suelen generar una reacción traspolada del escenario real. El impacto de estos hechos llevados a cabo por pares, en los adolescentes, suele procesarse de diversas formas, para catalizar el horror del episodio concreto.

Eventos de este tipo suelen sacudir a las comunidades educativas de forma inesperada, aunque no dejan de ser un emergente de la violencia que prevalece como modo reiterado de establecer vínculos y resolver problemas entre los alumnos. La dificultad de agenciar conflictos entre pares se presenta como un desafío ante autoridades escolares, preceptores y docentes, a través de escenas de furia descontrolada, insultos, roces, golpizas a la salida o en los recreos, bullying y ciberacoso.

Fuente: Agencia DIB

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