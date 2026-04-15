miércoles 15 de abril de 2026
15 de abril de 2026 - 14:56

Alarma en escuelas bonaerenses por un "reto viral" con presuntas amenazas de tiroteos

Carteles y pintadas intimidatorias aparecieron en distintos distritos de la provincia. Intervienen Educación y Seguridad para determinar el origen de los mensajes.

Por Agencia DIB
La inscripción hallada en un colegio de Villa Elisa.

La inscripción hallada en un colegio de Villa Elisa.

Redes
Otra de las inscripciones encontradas que hablan de un tiroteo en una escuela.

Otra de las inscripciones encontradas que hablan de un tiroteo en una escuela.

Redes

Una fuerte preocupación se instaló en la comunidad educativa bonaerense tras la aparición de amenazas vinculadas a un supuesto “reto viral” que circula en redes sociales. En distintos puntos de la provincia, se detectaron carteles y mensajes que alientan la realización de tiroteos en simultáneo dentro de escuelas, lo que encendió las alarmas de autoridades, docentes, alumnos y familias.

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Uno de los casos más recientes se registró en La Plata, en la Escuela N°26 de Villa Elisa, donde apareció una pintada intimidatoria dentro del establecimiento. El mensaje, escrito con corrector blanco sobre una superficie amarilla en el edificio ubicado en 422 y 5, advertía: “Mañana 15/04 (por este miércoles) tiroteo, el que arriesga que venga”.

Aunque la inscripción fue descubierta el martes, recién trascendió este miércoles y generó un inmediato estado de alerta. La situación derivó en reuniones del equipo directivo con el objetivo de evaluar medidas y contener a la comunidad educativa frente al clima de tensión.

El hecho provocó inquietud entre los padres, que reclamaron explicaciones, y también entre los alumnos, algunos de los cuales manifestaron temor ante la amenaza. Por el momento, no se identificó al autor del mensaje.

Desafío viral

En paralelo, comenzaron a circular versiones que vinculan estos episodios con desafíos virales difundidos a través de redes sociales, particularmente en TikTok. Fuentes oficiales confirmaron que durante la misma jornada se registraron amenazas similares en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada o replicada.

Ante este escenario, intervienen de manera conjunta la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial. Desde el área oficial indicaron que también tomó participación el área de Delitos Complejos, en el marco de una serie de denuncias que se multiplicaron en las últimas horas.

Las autoridades trabajan para determinar el origen de los mensajes, evaluar su veracidad y prevenir cualquier situación de riesgo, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad en los establecimientos educativos afectados.

Fuente: Agencia DIB

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