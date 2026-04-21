A un año de la muerte de Francisco: el legado del papa argentino

“Acuérdense de los pobres, no se olviden de ellos” . Esas fueron las últimas palabras del papa Francisco , tal como revelaron sus colaboradores más cercanos. Hace un año, a las 7:35 del lunes 21 de abril de 2025, a los 88 años, moría el argentino más importante del siglo XXI.

Se fue pero su legado está presente en su ejemplo y, especialmente, en las cuatro encíclicas que publicó en sus doce años de papado, la última, a fines de 2024.

Una encíclica (del latín encyclica, que significa "circular") es, en esencia, una carta que el pontífice dirige a los obispos de todo el mundo y, por extensión, a todos los fieles y “a las personas de buena voluntad”. El objetivo es enseñar (exponer la postura de la Iglesia sobre temas de fe o moral), reflexionar (analizar problemas sociales, económicos o políticos a la luz del Evangelio, como hizo Francisco con el medio ambiente en Laudato si’) y advertir (señalar peligros que el Papa considera que afectan a la humanidad o a la Iglesia).

Las encíclicas se nombran por sus dos o tres primeras palabras en latín (el idioma oficial del Vaticano). Las cuatro publicadas por Francisco son "Lumen fidei" ("Luz de la fe", 2013); "Fratelli tutti" ("Todos hermanos", 2015), "Laudato si’" ( "Alabado seas", 2020) y "Dilexit nos" (“Nos amó”, 2024).

Si bien las encíclicas llevan varios siglos de tradición, la que cambió todo fue "Rerum novarum" (“De las cosas nuevas”, 1891), de León XIII, en la que por primera vez un papa escribió largamente sobre los derechos de los trabajadores y la justicia social. El actual pontífice, León XIV, eligió su nombre con un homenaje al autor de aquella encíclica.

Embed - “Todos, todos, todos!”

"Lumen fidei" (2013)

Fue la primera encíclica de Francisco, publicada apenas unos meses después de asumir. Lo curioso es que fue iniciada por su predecesor, Benedicto XVI, y Francisco la completó y firmó. Hay que recordar que Benedicto renunció al papado pero siguió viviendo en El Vaticano hasta su muerte, en 2022. "Lumen fidei" es una obra que combina la profundidad teológica alemana con la visión pastoral latinoamericana. Estas son sus principales características:

La fe como memoria: Francisco argumenta que la fe no es solo mirar al futuro, sino recordar un evento real (la vida de Jesús) que da sentido al presente. Además advierte que, sin una verdad común basada en la fe, los lazos entre los hmbres se debilitan y la sociedad queda a merced del más fuerte.

La fe y la verdad: Establece que la fe y la razón no se oponen; la fe necesita de la razón para no caer en el fanatismo, y la razón necesita de la fe para no perder el horizonte de la trascendencia.

Laudato si’ (2015)

Es considerada la "encíclica verde" y el documento más influyente de Francisco. No se limita a un análisis teológico, sino que se convirtió en un documento de consulta para la ciencia, la economía y la política internacional, influyendo incluso en los Acuerdos de París sobre el clima. Algunas de sus características:

El Concepto de "Ecología Integral": Es el corazón de la encíclica. Francisco rompe con la idea de que la ecología es solo cuidar "el paisaje". Sostiene que "todo está conectado". No hay dos crisis separadas (una ambiental y otra social), sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Asegura que no podemos escuchar el gemido de la tierra si no escuchamos también el gemido de los pobres. Por ejemplo, la contaminación del agua no es solo un problema biológico, es un problema de justicia para quienes no tienen acceso a agua potable.

La Crítica a la "Cultura del Descarte": Analiza la psicología del consumo. Francisco ataca un sistema que produce objetos para que duren poco y genera una masa de desperdicios sin precedentes. Y vincula el descarte de objetos con el descarte de personas. Según él, el sistema que descarta plásticos es el mismo que descarta a los ancianos, a los niños por nacer y a los desempleados porque "ya no producen".

El "Paradigma Tecnocrático": El Papa advierte que la humanidad ha aceptado la tecnología y su lógica de eficiencia como la única forma de entender la realidad. Señala que el ser humano tiene hoy un poder inmenso gracias a la tecnología, pero carece de una ética, una cultura o una espiritualidad que le ponga límites a ese poder. Su temor es que terminemos devorando los recursos del planeta simplemente "porque podemos hacerlo".

La "Deuda Ecológica" entre el Norte y el Sur: Francisco sostiene que los países desarrollados tienen una deuda ecológica con los países en desarrollo. Argumenta que el bienestar del Norte se construyó muchas veces exportando sus residuos al Sur o extrayendo materias primas de forma destructiva en países pobres, dejando allí el daño ambiental mientras se llevan la riqueza.

Francisco sostiene que los países desarrollados tienen una deuda ecológica con los países en desarrollo. Argumenta que el bienestar del Norte se construyó muchas veces exportando sus residuos al Sur o extrayendo materias primas de forma destructiva en países pobres, dejando allí el daño ambiental mientras se llevan la riqueza. La Conversión Ecológica: Tras el diagnóstico, la encíclica propone soluciones prácticas como un cambio de estilo de vida que no vea el consumo como la única fuente de felicidad; redescubrir el valor de los vínculos y la contemplación; y fundamentalmente, una política global con autoridad real que pueda poner límites a las empresas transnacionales y proteger los océanos y los bosques, que son bienes de todos.

Fratelli tutti (2020)

Es la respuesta de Francisco a un mundo que, según él, está "cerrado" por el miedo, el populismo y el desinterés. Algunos detalles de esta encíclica:

La parábola del Samaritano: Es el corazón del texto. Plantea una pregunta incómoda: ante el que sufre en el camino, ¿somos de los que pasan de largo o de los que se detienen?

Es el corazón del texto. Plantea una pregunta incómoda: ante el que sufre en el camino, ¿somos de los que pasan de largo o de los que se detienen? La propiedad privada es secundaria: Francisco reafirma que la tradición cristiana nunca consideró la propiedad privada como un derecho absoluto, sino supeditado al "destino universal de los bienes".

Francisco reafirma que la tradición cristiana nunca consideró la propiedad privada como un derecho absoluto, sino supeditado al "destino universal de los bienes". La paz: Dice que no solo la firman los políticos sino que la construye la gente común en el día a día.

Dilexit nos (2024)

Publicada seis meses antes de su muerte y en un contexto de guerras y auge de la Inteligencia Artificial, es una encíclica que pide "humanizar". Algunos detalles de este último legado, el más espiritual:

El corazón: r ecupera la idea de que es el lugar donde se integra el pensamiento, la voluntad y el sentimiento. Francisco advierte que el mundo está perdiendo "el corazón".

ecupera la idea de que es el lugar donde se integra el pensamiento, la voluntad y el sentimiento. Francisco advierte que el mundo está perdiendo "el corazón". El daño realizado: introduce la idea de que nuestras acciones pueden "reparar" el daño hecho a otros. Es un llamado a la ternura en una época de agresividad en redes sociales y conflictos armados.

introduce la idea de que nuestras acciones pueden "reparar" el daño hecho a otros. Es un llamado a la ternura en una época de agresividad en redes sociales y conflictos armados. El amor: finalmente el Papa dice que el amor no es algo para guardar, sino que debe desbordar hacia la sociedad para transformar las estructuras injustas.

Bajo la lupa de teólogos

De acuerdo a la opinión de teólogos internacionales, las cuatro encíclicas de Francisco no deben analizarse como textos aislados, sino como un camino evolutivo, desde la fe personal hasta el compromiso global.

Por último, Francisco impulsó el diálogo interreligioso -como Bergoglio, lo había puesto en marcha en Argentina desde el comienzo de su arzobispado- que quedó en evidencia con la encíclica "Fratelli tutti", que fue firmada simbólicamente tras sus encuentros con líderes del Islam, marcando un hito en la política exterior del Vaticano.

Teólogos de otras confesiones valoraron el contenido de las encíclicas de Francisco. El patriarca ortodoxo Bartolomé I vio en Laudato si' un puente histórico entre Oriente y Occidente. Y el prestigioso pensador anglicano Martin Palmer señala que a partir del diálogo interreligioso, los textos de Francisco proponen crear una agenda ética común para toda la humanidad.

A un año de su muerte, la palabra de Francisco sigue presente en la Iglesia católica y en todo el mundo, no para escapar de él, sino para intentar transformarlo.

Fuente: Agencia DIB