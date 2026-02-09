lunes 09 de febrero de 2026
9 de febrero de 2026 - 13:19

Vuelta a clases: inversión de más de 8500 millones de pesos para reparar escuelas bonaerenses

La iniciativa del Gobierno provincial contempla la cobertura de tareas en desarrollo, tales como limpieza de tanques, desagote de pozos, refacciones menores y desmalezamiento.

Por Agencia DIB
escuela obra

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 8.500 millones de pesos destinada a la puesta a punto de las instituciones educativas con el objetivo de garantizar espacios seguros y adecuadas condiciones para el comienzo del ciclo lectivo 2026.

Más noticias
El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. 

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros ex funcionarios por asociación ilícita
El titular de ARBA, Cristian Girard.

El titular de ARBA alertó por el avance de la desigualdad económica en el mundo

Este fondo será distribuido entre los 135 distritos de todo el territorio provincial, considerando la cantidad de escuelas y las necesidades particulares de cada jurisdicción. Se trata de $2.050 millones correspondientes a partidas ordinarias, $4.126 millones extraordinarios para mantenimiento preventivo de infraestructura y $2.310 millones como refuerzo del Fondo Compensador.

La inversión contempla la cobertura de tareas en desarrollo, tales como limpieza de tanques, desagote de pozos, refacciones menores y desmalezamiento para mejorar las instalaciones edilicias con el fin de recibir a las y los estudiantes, docentes y auxiliares. Asimismo, se distribuirá agua potable, artículos de limpieza, de higiene personal y se destinará parte de los fondos para tareas de desinfección y de mantenimiento de matafuegos.

escuela linda

Desde la cartera educativa bonaerense precisaron que se dará prioridad a los establecimientos que hayan sido afectados por situaciones de emergencia que puedan comprometer el normal inicio de las clases. “Por séptimo año consecutivo la decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires es invertir en educación para garantizar un buen inicio de ciclo lectivo. Es una demostración más de la importancia y el rol del Estado en el desarrollo y funcionamiento de una sociedad más justa y equitativa”, resaltó la titular de la cartera educativa bonaerense Flavia Terigi.

La mejora de la infraestructura escolar es una de las prioridades de la Provincia que, a través de esta inversión, agiliza las intervenciones en los edificios y garantiza su mantenimiento adecuado en cada localidad. Este trabajo se lleva adelante en articulación con los Consejos Escolares, que son los encargados de coordinar y ejecutar las tareas en el territorio, asegurando que los fondos se destinen a las necesidades más urgentes.

El gobierno bonaerense ratifica a través de la inversión su compromiso con la educación pública y con el bienestar de la comunidad educativa, asegurando condiciones dignas y seguras para el comienzo de clases.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros ex funcionarios por asociación ilícita

El titular de ARBA alertó por el avance de la desigualdad económica en el mundo

Habilitada la "inocencia fiscal", por qué apunta al uso de los "dólares del colchón"

Milei entregó el sable corvo de San Martín a los Granaderos y aprovechó para pegarle al kirchnerismo

Kicillof, protagonista de un triunfo interno que podría abrir una nueva etapa política

Los pastores protestantes se sumaron a los obispos contra la baja de edad de imputabilidad

La Exdirectora del Museo denunció presiones de militantes mileistas por el sable corvo de San Martín

Comenzó el traslado del Sable Corvo de San Martín a Santa Fe para el acto que encabezará Milei

Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense, tras un acuerdo con el kirchnerismo

Fabián García, titular de Defensa Civil: "Negar el cambio climático es perverso o infantil"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. 

Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros ex funcionarios por asociación ilícita

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La inflación del mes de enero en CABA volvió a subir, como en los últimos diez meses.

La inflación en CABA se aceleró al 3,1% en enero, la mayor alza en 10 meses