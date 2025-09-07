Veterano de Malvinas asumió como presidente de mesa

Carlos Vicente Koren, veterano de la guerra de Malvinas, debió asumir este domingo como presidente de mesa en la Escuela Nº28 en Bahía Blanca. (La Nueva)

Carlos Vicente Koren, veterano de la guerra de Malvinas, debió asumir este domingo como presidente de mesa en la Escuela Nº28 en Bahía Blanca, luego de que la persona designada no se presentara. “Cumplí la función a partir de las 9.05 de la mañana”, relató a La Nueva.

No es la primera vez que se enfrenta a esta tarea: “Debe ser la décimo cuarta o décimo quinta vez”, comentó. Con serenidad, contó que la jornada comenzó sin sobresaltos y que hacia media mañana ya habían votado unas 30 personas.

Koren, que en su juventud “le puso el pecho a las balas”, hoy lo hace frente a la responsabilidad democrática. Su decisión de quedarse y garantizar el desarrollo de los comicios refleja un profundo compromiso con la comunidad. “La responsabilidad ante todo”, remarcó. Gracias a su presencia, la elección se desarrolló con normalidad, recordando que el deber cívico también se construye en lo cotidiano.

