Uno por uno: los diputados nacionales que ingresan por la PBA

Los principales candidatos a diputados nacionales.

Las elecciones de este domingo arrojaron un sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta lo que había sucedido hace un mes y medio con una victoria por 13 puntos del peronismo. Esta vez la ventaja fue para los libertarios que metieron 17 de las 35 bancas en juego.

Detrás de los libertarios estuvo el oficialismo bonaerense, que llegó con sus números a 16 bancas. Y del total en juego, solo el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) se quedó con dos diputados, mientras que Provincias Unidas de Florencio Randazzo fue el gran derrotado.

Esta elección debe compararse con la de 2021. En ese momento, el Frente de Todos (hoy con el sello Fuerza Patria) obtuvo 15 bancas; Juntos por el Cambio también 15 (distribuidos en subalianzas como PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre), La Libertad Avanza (entonces Avanza Libertad) 2, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) 3.

En el oficialismo nacional, quien fue el gran ganador es Diego Santilli, quien pasó al primer lugar de la boleta tras la baja de José Luis Espert, con vínculos con el empresario Fred Machado, sospechado de narco. Detrás fue la vedette Karen Reichardt y tercero Sebastián Pareja, armador libertario bonaerense y hombre del riñón de Karina Milei. Luego se ubican Gladys Humenuk, amiga de Javier Milei durante su paso por Corporación América; Alejandro Carrancio, apoderado de LLA; Johanna Longo, exdirectora de Asuntos Contenciosos en el Gobierno y Alejandro Finocchiaro, del PRO.

La lista de Fuerza Patria la encabezó Jorge Taiana, ex canciller de Néstor Kirchner y ministro de Defensa de la Nación entre 2021 y 2023. Lo secundó la necochense y massista Jimena López (presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén), y detrás fue el dirigente social Juan Grabois. Luego están dos que renovarán: Vanesa Siley y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo. Completan los primeros lugares, la cristinista Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, pareja de Sergio Berni y Hugo Moyano (hijo). Mientras que los dos candidatos de izquierda que estarán en el Congreso serán Nicolás del Caño, que también consiguió su lugar en 2021 y la docente Romina Del Pla. Los diputados electos por PBA La Libertad Avanza Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

Florencia De Sensi

Joaquín Ojeda

Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Vera

Javier Sánchez Wrba Fuerza Patria Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzmann

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez FIT-U Nicolás Del Caño

Romina Del Pla (DIB)

Para compartir en redes







