Uno por uno: los diputados nacionales que ingresan por la PBA

Las elecciones de este domingo arrojaron un sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, sobre todo teniendo en cuenta lo que había sucedido hace un mes y medio con una victoria por 13 puntos del peronismo. Esta vez la ventaja fue para los libertarios que metieron 17 de las 35 bancas en juego.
Detrás de los libertarios estuvo el oficialismo bonaerense, que llegó con sus números a 16 bancas. Y del total en juego, solo el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) se quedó con dos diputados, mientras que Provincias Unidas de Florencio Randazzo fue el gran derrotado.
Esta elección debe compararse con la de 2021. En ese momento, el Frente de Todos (hoy con el sello Fuerza Patria) obtuvo 15 bancas; Juntos por el Cambio también 15 (distribuidos en subalianzas como PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre), La Libertad Avanza (entonces Avanza Libertad) 2, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) 3.
En el oficialismo nacional, quien fue el gran ganador es Diego Santilli, quien pasó al primer lugar de la boleta tras la baja de José Luis Espert, con vínculos con el empresario Fred Machado, sospechado de narco. Detrás fue la vedette Karen Reichardt y tercero Sebastián Pareja, armador libertario bonaerense y hombre del riñón de Karina Milei. Luego se ubican Gladys Humenuk, amiga de Javier Milei durante su paso por Corporación América; Alejandro Carrancio, apoderado de LLA; Johanna Longo, exdirectora de Asuntos Contenciosos en el Gobierno y Alejandro Finocchiaro, del PRO.
La lista de Fuerza Patria la encabezó Jorge Taiana, ex canciller de Néstor Kirchner y ministro de Defensa de la Nación entre 2021 y 2023. Lo secundó la necochense y massista Jimena López (presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén), y detrás fue el dirigente social Juan Grabois. Luego están dos que renovarán: Vanesa Siley y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo. Completan los primeros lugares, la cristinista Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, pareja de Sergio Berni y Hugo Moyano (hijo).
Mientras que los dos candidatos de izquierda que estarán en el Congreso serán Nicolás del Caño, que también consiguió su lugar en 2021 y la docente Romina Del Pla.
Los diputados electos por PBA
La Libertad Avanza
- Diego Santilli
- Karen Reichardt
- Sebastián Pareja
- Gladys Humenuk
- Alejandro Carrancio
- Johanna Longo
- Alejandro Finocchiaro
- Miriam Niveyro
- Sergio Figliuolo
- Giselle Castelnuovo
- Álvaro García
- Florencia De Sensi
- Joaquín Ojeda
- Luisa González Estevarena
- Hernán Urien
- Andrea Vera
- Javier Sánchez Wrba
Fuerza Patria
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzmann
- Nicolás Trotta
- María Elena Velázquez
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Romina Del Pla (DIB)