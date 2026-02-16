lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026 - 11:34

Una encuesta dentro del universo peronista le da ventaja a Kicillof sobre Cristina

Un estudio de opinión pública arrojó que el gobernador bonaerense tiene mejor imagen positiva que la ex presidenta.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof junto a Cristina Fernández.

En medio de una interna que atraviesa horas de tensa calma, una encuesta realizada sobre quienes integran el espacio de votantes peronistas-kirchneristas ubica al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre la ex presidenta Cristina Fernández, en relación a la imagen positiva de ambos dirigentes.

Una reunión de paritarias. 

Se tensa la paritaria: Kicillof propuso 3% para febrero y advirtió que tiene poco margen para más
El mandatario Axel Kicillof y el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, suscribieron la adhesión de seis municipios a la iniciativa de prevención del delito juvenil y abordaje sociocomunitario. (Ministerio de Seguridad bonaerense) 

Seguridad: Kicillof apuntó a la quita de fondos del Gobierno de Milei y firmó acuerdos con intendentes

De acuerdo al trabajo realizado por las consultoras de D'Alessio IROL y Berensztein, denominado "Monitor de Humor Social", dentro del universo de ciudadanos que en 2025 votaron a Fuerza Patria, Kicillof obtiene un 89% de imagen positiva y le saca una ventaja de 13 puntos porcentuales a Fernández de Kirchner que obtiene solo 76%.

El estudio que abarca un universo de 800 casos relevados en forma online, entre el 16 y el 26 de enero último, y mide las opiniones segmentadas por orientación e intención de voto, pone en tercer lugar al diputado y dirigente social Juan Grabois con 74 puntos, a solo dos de la ex mandataria.

Además, en el espectro peronista el rechazo hacia los dirigentes del Gobierno es muy fuerte, ya que todos los mencionados en la encuesta logran apenas un 1% de imagen positiva, como los ministros Carlos Presti, Alejandra Monteoliva, Manuel Adorni, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, el presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich y el diputado Martín Menem.

Sin embargo, la misma encuesta midió además la imagen que tienen los votantes de La Libertad Avanza, que a la inversa de la medición anterior arroja números positivos bajísimos para dirigentes de la oposición como Martín Lousteau (4% de positiva), Kicillof (+ 3%), Cristina (+ 2%) y Grabois (1%).

Fuente: Agencia DIB

