Skanska: cinco años de prisión para Julio De Vido y José López

La Justicia condenó a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido ; al exsecretario de Obras Públicas, José López , y al exgerente general de Nación Fideicomisos SA, Néstor Ulloa , en el marco del juicio por el denominado caso Skanska, en el que se investigaron maniobras de corrupción en relación con la contratación y realización del Gasoducto Norte y Sur entre los años 2004 y 2006 .

La decisión fue tomada por la mayoría compuesta por los jueces Jorge Gorini y Néstor Costabel , en línea con lo que habían reclamado durante el alegato el titular de la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Capital Federal, Abel Córdoba , y el auxiliar fiscal Lucio López . En disidencia votó la jueza María Gabriela López Iñiguez . Los fundamentos se conocerán el 22 de septiembre.

Los exfuncionarios fueron considerados responsables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además, se les fijó una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Por otro lado, siempre de acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal , fueron condenados a cuatro años de prisión tres directivos de Skanska, considerados coautores del delito de cohecho activo y partícipes necesarios en la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se trata de Mario Alberto Piantoni , Gustavo Ángel Vago y Javier Azcárate .

Con respecto a los gerentes Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba, los condenaron a tres años de prisión por los mismos delitos. Y en relación con el contador Alfredo Greco y el apoderado de la empresa Infinity Group Adrián Félix López, los magistrados fijaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para ambos por ser responsables del delito de cohecho activo.

La mayoría del tribunal ordenó el decomiso de $ 48 millones, correspondientes al producto de los delitos de administración fraudulenta y cohecho, un monto que será actualizado al momento en que quede firme la condena. De esa forma, decidieron que se mantengan los embargos que están vigentes en el caso.

Skanska: dádivas y sobreprecios

Entre 2004 y 2006 se pagaron dádivas y sobreprecios en el marco de las contrataciones para expandir la capacidad de transporte de gas natural, lo que incluía la construcción de gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS); la incorporación de potencia de compresión, el acondicionamiento de las plantas compresoras existentes y la construcción de una nueva planta compresora.

La fiscalía consideró que existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos a cambio de direccionamientos discrecionales de obras a determinadas empresas. Los pagos fueron concretados por directivos de la empresa Skanska a funcionarios públicos que intervinieron en ese procedimiento administrativo. Para justificar esos pagos y darle un aparente marco legal, la compañía simuló operaciones comerciales con otras 23 empresas, relata el sitio Fiscales.

Con relación al exministro De Vido, la fiscalía había remarcado que “tuvo una participación concreta, específica” en las maniobras desde “lo más alto del ministerio. “No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes”, había sostenido. Sobre López, se había explicado que desde la secretaría de Obras Públicas a su cargo “se ejerció un seguimiento constante de los trámites administrativos y sobre todo en instancias definitorias como la adjudicación de los contratos”.

Además, sobre Ulloa, se había afirmado que como presidente de Nación Fideicomisos “participó actuando en la formalización de la selección de Skanska como adjudicataria y luego, ya en la ejecución de esas obras, su actuación determinante y decisiva es a través de los pagos hacia los constructores y también su intervención en la selección de los proveedores apócrifos que le facturaron a Skanska y así garantizar el retorno del dinero con destino a los funcionarios”.

Fuente: Agencia DIB