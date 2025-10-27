Senado: LLA casi triplica sus bancas y el PJ quebró su piso histórico

El senado, durante una sesión. Senado de la Nación

La Libertad Avanza (LLA) realizó una gran elección en todo el país, y si bien desde diciembre el Senado le seguirá siendo esquivo, casi triplicó sus bancas y pasará de siete a 20 legisladores propios, lo que lo deja muy bien parado para los próximos dos años de gestión de Javier Milei

Con los resultados, el oficialismo quedará a cinco del tercio bloqueador (25) y a 17 del quorum para iniciar sesiones (37), por lo que será crucial su nueva política de aliados. De hecho, a lo largo de este año varios gobernadores le dieron votos.

El otro punto trascendental es que el peronismo quebró su histórico piso de 30 y bajará de 34 bancas actuales a 28.

En base a este escenario, la gran incógnita a saldar en la Cámara alta será la postura que tomen los alicaídos bloques de la Unión Cívica Radical -desciende de 13 a nueve-, el PRO -disminuye de ocho a seis-, y la promocionada marca “Provincias Unidas”, quienes tendrán que definir una postura.

Más allá de todo esto, el peronismo mantendrá la primera minoría con 28, y al tener más de un tercio (24), obligará al Ejecutivo a negociar, por caso, candidatos para la Corte Suprema. (DIB)

