Se rompió el bloque de concejales libertarios de Quilmes y podría haber una fuga al massismo

El edil Rircardo Rij rompió hoy el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante Quilmes al anunciar su salida del espacio para conformar un monobloque, en medio de una durísima discuta con el resto de la estructura libertaria en esa ciudad, y en nombre que eligió para la nueva bancada, “Renovación Quilmeña”, alentó versiones de un acercamiento al massismo.

La ruptura, que Rij formalizó hoy con una nota a la presidencia del Concejo, ocurrió apenas una semana después de que asumiera la presidencia del bloque, que hasta ahora compartía con Cintia Albasetti, alineada con el diputado Sebastián Pareja. Yo eran un espacio muy minoritario -el peronismo tiene 14 miembros y Juntos 9- y ahora, divididos, pesarán aún menos.

El quiebre se produjo luego de un duro cruce entre Rij y Abasetti en el recinto, producto de las diferencias que el primero venía manteniendo con el estilo de conducción política que intentaba ejercer la segunda.

Ahora, Rij trabajará más cercano al massismo. En el Concejo, ese realineamiento se traducirá en una oposición menos enfática al oficialismo, que en el distrito responde a la jefatura política de la camporista Mayra Mendoza , exintendenta y actual diputada provincial. Pero no será un alineamiento automático: podría haber, incluso, una incorporación a Renovación Quilmeña de una concejal massista que ahora pertenece al bloque de Unión por la Patria.

Más críticas

Mientras, el movimiento dio pie a una nueva crítica de Esteban Glavinch, el tuitero identificado con “Las Fueras del Cielo”, que mantiene una dura disputa con Pareja, el hombre fuerte de Karina Milei en la Provincia, a quien aprovechó para facturarle la ruptura. “Siguen los éxitos del kirchnerista Sebastián ‘Mantequilla’ Pareja. Hace una semana designaron como presidente del bloque de La Libertad Avanza en Quilmes a Ricardo Rij, un concejal que hoy mismo rompió el bloque y se fue con Massa. Gran momento para abrazarse con Manteca, escribió Glavinich en X, donde es conocido bajo el seudónimo “Traductor Te Ama”.

La semana pasada había habido otra disputa fuerte en La Libertad Avanza en un distrito del conurbano: se agarraron a trompadas los concejales libertarios de Berazategui Mario Molver y Jorge Gregorini, frente vecinos y trabajadores municipales. Fue por diferencias respecto de cómo moverse en relación a un pedido al gobierno nacional de fondos para el distrito.

Fuente: Agencia DIB.