sábado 21 de marzo de 2026
21 de marzo de 2026 - 16:02

Se intensifica el conflicto en las universidades: docentes ya confirman dos semanas de paro en abril

Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento, que dispone fondos para el funcionamiento y una recomposición salarial del 50%.

Por Agencia DIB
El rectorado de la Universidad Nacional de La Plata.
El rectorado de la Universidad Nacional de La Plata.

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata resolvió profundizar su plan de lucha y confirmó la realización de dos semanas de paro durante abril, en el marco del conflicto universitario por presupuesto y salarios.

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La decisión fue tomada en una masiva asamblea de afiliados y afiliadas, donde se ratificó la medida en línea con lo definido en el último Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Las jornadas de paro quedaron programadas para las semanas que comienzan los lunes 30 de marzo y 27 de abril.

El encuentro se desarrolló en la sede Fonseca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con una importante participación del cuerpo docente.

Además, durante la asamblea se resolvió proponer a CONADU la realización de una Marcha Federal Universitaria el próximo 23 de abril, con el objetivo de visibilizar el reclamo en unidad con todos los sectores que integran el sistema universitario.

Por otra parte, el gremio acordó convocar a un nuevo paro en caso de que el Gobierno Nacional avance con el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los principales reclamos, ADULP exige el cumplimiento de la Ley 27.759, mayor presupuesto para las universidades, actualización de becas estudiantiles, paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes. La norma fue aprobada por el Congreso, que la confirmó después de un veto del presidente Javier Milei, que hasta ahora no la aplicó pese a una orden judicial para hacerlo.

La controversia en materia salarial tiene que ver con que la norma original dispone un incremento del 50% en los salarios, mientras que en el proyecto de reforma que anuncio el gobierno el incremento es del 12%, en cuotsa.

De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo, con medidas de fuerza que impactarán en el normal desarrollo de las actividades académicas durante las próximas semanas.

Fuente: Agencia DIB.

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