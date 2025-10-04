sábado 04 de octubre de 2025
4 de octubre de 2025 - 15:47

Mauricio Macri tras el encuentro con Javier Milei: pidió avanzar en "reformas estructurales importantes"

El expresidente Marucio Macri calificó al encuentro de “muy bueno”. Ayer esutvo casi dos horas con el Presidente en Olivos.

Por Agencia DIB
Javier Milei y Mauricio Macri.
Javier Milei y Mauricio Macri.

El expresidente Mauricio Macri se refirió este sábado a su reunión con Javier Milei en la quinta presidencial de Olivos, a la que calificó de “muy buena”, y le dejó un mensaje a la gestión libertaria: “Confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”.

Más noticias
Javier Milei y Mauricio Macri. 

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre
Mauricio Macri de recorrida.

Macri visitó a Milei en Olivos para "decirle la verdad"

Su mensaje surge tras el encuentro que ocurrió ayer en Olivos y en medio de fuertes tensiones en el Gobierno por la polémica que rodea a José Luis Espert y sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado.

Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite. Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir ”, sumó.

Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite. Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite.

¿Qué dijo Milei tras el encuentro?

Ayer por la noche, Milei también se había referido al encuentro a través de X. Sostuvo que se trató de una reunión “muy fructífera” con “el presi”, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente ”, manifestó.

Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente” Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente”

El encuentro fue el segundo cara a cara entre Milei y su principal aliado electoral y parlamentario en menos de una semana.

Temas
Ver más

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

Macri visitó a Milei en Olivos para "decirle la verdad"

Caputo está en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro

Insólito: Bullrich quiso preguntarle al fiscal por Fred Machado pero llamó a un periodista homónimo

Milei protagonizó otro acto accidentado de campaña en Santa Fe: incidentes y detenidos

"Restricciones anacrónicas": buscan levantar la prohibición de vender alcohol y realizar eventos durante las elecciones

Los trabajadores del Correo Argentino cobrarán un bono de $ 195.000 por prestar servicio en las elecciones

José Luis Espert ratificó su candidatura en Provincia: "No me bajo nada"

Kicillof: "Con este plan económico la industria está condenada"

Alerta para Milei: la oposición convocó a una sesión en Diputados para limitarle el uso de DNU

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre las elecciones.

"Restricciones anacrónicas": buscan levantar la prohibición de vender alcohol y realizar eventos durante las elecciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Scott Bessent y Luis Caputo durante la visita del funcionario norteamericano a Argentina. 

Caputo está en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro

Por  Agencia DIB