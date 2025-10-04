Mauricio Macri tras el encuentro con Javier Milei: pidió avanzar en "reformas estructurales importantes"

El expresidente Mauricio Macri se refirió este sábado a su reunión con Javier Milei en la quinta presidencial de Olivos , a la que calificó de “muy buena”, y le dejó un mensaje a la gestión libertaria: “Confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”.

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

Su mensaje surge tras el encuentro que ocurrió ayer en Olivos y en medio de fuertes tensiones en el Gobierno por la polémica que rodea a José Luis Espert y sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado.

“ Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite. Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir ”, sumó.

¿Qué dijo Milei tras el encuentro?

Ayer por la noche, Milei también se había referido al encuentro a través de X. Sostuvo que se trató de una reunión “muy fructífera” con “el presi”, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente ”, manifestó.

El encuentro fue el segundo cara a cara entre Milei y su principal aliado electoral y parlamentario en menos de una semana.