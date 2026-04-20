Reforma política: Abad pidió cambios de fondo en la Provincia

En el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, en La Plata, se desarrolló el encuentro “Ideas para una reforma política en la provincia”, un espacio de debate que reunió a dirigentes, legisladores y especialistas con el objetivo de impulsar cambios en el sistema institucional.

Proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia

La actividad, organizada por la Unión Cívica Radical+, Cambio Federal y la Coalición Cívica ARI, tuvo como uno de sus principales impulsores al senador nacional Maximiliano Abad. Durante su intervención, planteó la necesidad de avanzar en reformas de fondo: “La provincia no puede seguir administrando la inercia. Necesitamos reglas más claras, instituciones más fuertes y un sistema político que esté al servicio de la gente”.

El eje de las jornadas estuvo puesto en propuestas concretas como la implementación de la boleta única de papel, la revisión de las elecciones primarias abiertas (PASO), el acceso a la información pública y el debate sobre el desdoblamiento electoral junto con la autonomía municipal. Según coincidieron los expositores, estos cambios permitirían dotar de mayor transparencia, eficiencia y previsibilidad al sistema político bonaerense.

Entre los participantes se destacaron Silvia Lospennato, Alejandro Tullio y Karina Banfi, quienes abordaron distintos aspectos vinculados a la modernización electoral y el fortalecimiento institucional. En los paneles también se remarcó la importancia de garantizar el acceso a la información pública como herramienta clave para mejorar la calidad democrática.

La jornada contó con la participación de Diego Garciarena y Manuel Terradez, junto a Silvia Lospennato que expusieron sobre Boleta Única de Papel y las PASO. También expusieron Alejandro Tullio, Andrés De Leo, Diego Armesto y Matías Civale. Más adelante, el panel sobre acceso a la información pública reunió a Karina Banfi, Romina Braga, Carlos Germano y Nerina Neumann. Los distintos expositores coincidieron en la importancia de dotar de mayor transparencia, eficiencia y previsibilidad al sistema electoral y de gobierno.

La agenda continuará mañana con las exposiciones de Pablo Barrena, Esteban Reino y Óscar Pagni, con la moderación de Diego Garciarena y Matías Civale, en un panel centrado en el desdoblamiento electoral y la autonomía municipal.

El objetivo, señalaron los organizadores, es construir consensos amplios que permitan avanzar en reformas duraderas, más allá de las coyunturas partidarias.

Abad y los fondos para municipios

En ese contexto, Abad también se refirió al fondo de emergencia para los municipios y cuestionó al gobernador Axel Kicillof. El senador recordó que la oposición impulsó modificaciones en el Presupuesto para garantizar recursos de libre disponibilidad y sostuvo que “si fuera por Kicillof, los municipios no tendrían ni un peso”.

Además, remarcó que el radicalismo defendió desde el inicio la autonomía municipal y criticó lo que consideró una falta de control institucional. “Las leyes se modifican en la Legislatura, no en conferencias de prensa”, afirmó, y advirtió que los intendentes terminan cubriendo falencias de la gestión provincial, lo que impacta en los vecinos.

El encuentro dejó como conclusión la necesidad de encarar una reforma política integral que ordene el funcionamiento institucional de la Provincia y recupere la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Fuente: Agencia DIB