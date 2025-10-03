viernes 03 de octubre de 2025
3 de octubre de 2025 - 09:55

Productores llaman a un "tractorazo" contra la "estafa" de las retenciones cero

Impulsada por un intendente peronista, productores se movilizarán este sábado en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Malestar del campo contra el Gobierno.&nbsp;

Bajo la consigna “Somos productores, no esclavos del saqueo”, un grupo de chacareros realizará este sábado un “tractorazo” contra el fin de las retenciones cero a los granos. La protesta se da además en medio del reclamo de las enormes inundaciones, el mal estado de los caminos rurales y la falta de obra pública.

La carga de harina de soja para exportar. (DIB/Archivo)

Récord histórico para el agro: liquidó US$ 7.100 millones en septiembre, 300% más que en agosto
La cuenca del Salado en la mira.

El Gobierno prometió al campo avanzar con las obras de dragado en el Río Salado

A través de redes sociales, algunos productores y el intendente de Castelli, Francisco Echarren, difundieron la convocatoria para una movilización a realizarse este sábado a las 11 de la mañana en distritos del interior bonaerense como San Andrés de Giles, Chacabuco y Pigüé.

“Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada”, dice la convocatoria. La jornada de reclamo con “camiones y tractores al costado de la ruta” está prevista para este sábado desde las 11.

En simultáneo, se conocieron avisos similares en la rotonda de acceso a San Andrés de Giles, Chacabuco y en Olavarría – cruce de las rutas 226 y 51-.

En ambos llaman a manifestarse contra “la estafa de Caputo y las cerealeras” y se definen como “autoconvocados”. (DIB)

Récord histórico para el agro: liquidó US$ 7.100 millones en septiembre, 300% más que en agosto

El Gobierno prometió al campo avanzar con las obras de dragado en el Río Salado

Retenciones: nuevo capítulo y fuego cruzado entre el Gobierno y el campo

Maximiliano Abad: "El mejor ministro de Agricultura para los países vecinos fue la Argentina"

El Gobierno admite malestar del campo pero pide entender "la crisis cambiaria"

Espert en sintonía con el campo por la baja de las retenciones: "No me gustó"

Malestar por el fin de las retenciones: "Estafa monumental" y "falta de transparencia"

El Gobierno aclaró que las retenciones cero siguen para la exportación de carnes

Se agotó el cupo de US$7.000 millones y vuelven las retenciones al campo

¿El salvataje de EE.UU. busca terminar con las retenciones 0 para el campo?

El diputado nacional José Luis Espert. 

Espert admitió que recibió pagos de Fred Machado pero no baja su candidatura

Manuel Adorni junto a José Luis Espert.

El Gobierno respalda a Espert pero lo "obliga" a dar más explicaciones

Por  Agencia DIB