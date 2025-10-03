Productores llaman a un "tractorazo" contra la "estafa" de las retenciones cero

Bajo la consigna “Somos productores, no esclavos del saqueo”, un grupo de chacareros realizará este sábado un “tractorazo” contra el fin de las retenciones cero a los granos. La protesta se da además en medio del reclamo de las enormes inundaciones, el mal estado de los caminos rurales y la falta de obra pública.
A través de redes sociales, algunos productores y el intendente de Castelli, Francisco Echarren, difundieron la convocatoria para una movilización a realizarse este sábado a las 11 de la mañana en distritos del interior bonaerense como San Andrés de Giles, Chacabuco y Pigüé.
“Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada”, dice la convocatoria. La jornada de reclamo con “camiones y tractores al costado de la ruta” está prevista para este sábado desde las 11.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EcharrenF/status/1973738347127521462&partner=&hide_thread=false
En simultáneo, se conocieron avisos similares en la rotonda de acceso a San Andrés de Giles, Chacabuco y en Olavarría – cruce de las rutas 226 y 51-.
En ambos llaman a manifestarse contra “la estafa de Caputo y las cerealeras” y se definen como “autoconvocados”. (DIB)