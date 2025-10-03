Productores llaman a un "tractorazo" contra la "estafa" de las retenciones cero

Bajo la consigna “Somos productores, no esclavos del saqueo” , un grupo de chacareros realizará este sábado un “tractorazo” contra el fin de las retenciones cero a los granos. La protesta se da además en medio del reclamo de las enormes inundaciones, el mal estado de los caminos rurales y la falta de obra pública .

A través de redes sociales, algunos productores y el intendente de Castelli , Francisco Echarren, difundieron la convocatoria para una movilización a realizarse este sábado a las 11 de la mañana en distritos del interior bonaerense como San Andrés de Giles, Chacabuco y Pigüé.

“Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada”, dice la convocatoria. La jornada de reclamo con “camiones y tractores al costado de la ruta” está prevista para este sábado desde las 11.

En simultáneo, se conocieron avisos similares en la rotonda de acceso a San Andrés de Giles, Chacabuco y en Olavarría – cruce de las rutas 226 y 51-.

En ambos llaman a manifestarse contra “la estafa de Caputo y las cerealeras” y se definen como “autoconvocados”. (DIB)