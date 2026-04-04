Petovello desplazó a su jefe de Gabinete por un crédito con el Banco Nación y él salió a defenderse

La ministra de Desarrollo Humano, Sandra Petovello , desplazó hoy a su jefe de Gabinete , Leandro Massaccesi , luego de que se conociera que el funcionario tomó un crédito hipotecario del Banco Nación . La novedad se da en el marco del cuestionamiento más amplio a varios miembros del gobierno involucrados en el mismo tipo de operatoria con la entidad crediticia estatal.

La decisión de Petovello, indicaron a DIB fuentes de su equipo, no se dio porque la ministra considere ilegal o irregular el proceder de Massaccesi, sino porque cree que el ahora exfuncionario debió hacer al menos una consulta interna antes de dar ese paso, ya que por tratarse de un miembro del gobierno y de un banco estatal se trataba de una operación de potencial alta exposición pública.

La novedad constituye la primera reacción institucional concreta a la difusión de los créditos que tomaron funcionarios y legisladores del oficialismo con el Banco Nación, información que reveló el portal “¿Cuánto Deben”? Entre los mencionados figuran Felipe Núñez, actual secretario de Finanzas, Pedro Inchauspe, director del Banco Central o Juan Pablo Carrreira, a cargo de la cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial” y y los diputados de La Libertad Avanza Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.

El miércoles pasado, la oposición en el Congreso pidió investigar estas operaciones, mientras que la entidad financiera aseguró en un comunicado que el proceso de acceso es “homogéneo y sin excepciones”, aunque desde 2024 existe una línea diferencial para empleados públicos con condiciones más favorables.

Luego de conocida la medida, el propio Massaccesi salió a defenderse en las redes. "A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos", enfatizó en una serie de posteros en X.

A través de una serie de posteos publicados este sábado en su perfil de la red social X, el ahora exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, se defendió de las acusaciones en su contra por la presunta toma indebida de un préstamo otorgado por el Banco Nación.

"A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos", enfatizó Massaccesi

La oposición pide explicaciones

En ese contexto, en la oposición avanzaron con pedidos formales. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y solicitó precisiones al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el directorio del Banco Nación. Además, requirió acceso a la información ante la entidad.

“Si bien es cierto que hay una práctica habitual de los bancos de otorgar créditos con tasas preferenciales a quienes cobran sus salarios o tienen servicios en esas entidades, también llama muchísimo la atención el otorgamiento de préstamos de varios cientos de millones de pesos a funcionarios del Gobierno y legisladores vinculados a La Libertad Avanza, en algunos casos luego de haberse afiliado al partido o tras votaciones trascendentales ”, dijo Paulón en declaraciones periodísticas.

“A partir de la información que obtengamos, evaluaremos qué medidas tomar. Es fundamental que haya total transparencia en el manejo de la banca pública, sobre todo después de antecedentes como el caso Vicentin, que hoy está bajo investigación judicial ”, conclusión.

La respuesta del Banco Nación

En paralelo, el Banco Nación defendió su operatoria y destacó su peso en el mercado. “Nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga el Banco Nación ”, señaló la entidad, que informó haber concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea. También remarcó que el proceso es “homogéneo, sin excepciones” y que su fuerte participación se vincula con la administración de cuentas sueldo del sector público.

Desde la entidad explicaron además que existen líneas específicas para empleados públicos, como “+Hogares sector público”, que permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% de la línea general, y sostuvieron que los otorgamientos se realizan respetando los criterios de evaluación crediticia.

Fuentes del sector financiero indicaron que este tipo de líneas diferenciales también existe en otras entidades, especialmente de origen estatal, aunque plantearon que puede discutirse si los funcionarios políticos —con menor estabilidad laboral— deben ser equiparados a empleados públicos en el análisis crediticio. También señalaron que las tasas ofrecidas por estas líneas se ubican entre las más competitivas del mercado local.

Fuente: Agencia DIB.