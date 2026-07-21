martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 11:09

Abogados bonaerenses piden acelerar la cobertura de vacantes en la Corte

El Colegio de Abogados bonaerense pidió cubrir las vacantes de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y del máximo tribunal nacional.

Por Agencia DIB
Los abogados en alerta por las vacantes en la Corte.

Los abogados en alerta por las vacantes en la Corte.

En el inicio de la feria judicial, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires renovó su consejo superior y reclamó la “imperiosa necesidad” de cubrir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y del máximo tribunal federal.

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“La Corte Suprema funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte provincial, lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”, indicó el Colegio en un comunicado.

Para la entidad lo que debería ser una emergencia institucional atendida sin dilación, pasó a ser un “estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”. En ese sentido, se destacó que este “debilitamiento deliberado y sostenido” de los órganos que encabezan el Poder Judicial tienen impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Cruces por las vacantes en la Suprema Corte

El reclamo se suma a lo planteado a fines de abril por la propia Suprema Corte, que encabezados por Sergio Torres, presentó un proyecto de ley que apunta a tener autarquía para administrar sus propios fondos y le reclamaron a Axel Kicillof y la Legislatura se avance en la cobertura de vacantes.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Torres en un término que ahora tomó también el Colegio de Abogados. Sin embargo, en ese momento desde la Provincia salieron al cruce de ese reclamo. “Es una prerrogativa, es una potestad del del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco al ser consultado sobre cuándo se avanzará con la decisión de completar el máximo tribunal.

Los letrados recordaron que el artículo 146 de la Constitución Provincial le da quince días desde que se produce una vacante para presentar los candidatos para cubrir esas vacantes. Sin embargo, algunos cargos están sin nombramientos hace años y todavía no se sabe quién o quiénes podrían sumarse.

“La cobertura de las vacantes de ambos Tribunales no es una facultad discrecional; constituye un deber constitucional que no puede quedar librado a estrategias políticas o conveniencias partidarias”, cerró el Colegio.

Fuente: Agencia DIB

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