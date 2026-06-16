Paritarias: el Gobierno convocó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional

El Gobierno convocó a una nueva ronda de negociación salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional , en el marco de la apertura del período paritario 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. La audiencia fue fijada para este jueves 18 a las 12 del mediodía, según la comunicación oficial.

El encuentro marcará el inicio formal de la discusión salarial correspondiente al período comprendido entre junio de 2026 y mayo de 2027 . La convocatoria se produce en un contexto en el que los gremios vienen cuestionando la evolución de los salarios públicos frente a la inflación. De acuerdo con datos difundidos por ATE, l os aumentos acumulados durante el período paritario anterior alcanzaron el 21%, mientras que la inflación del mismo lapso fue del 33,2%.

Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) , sindicato mayoritario del sector, continúa elaborando su planteo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) difundió públicamente las demandas que llevará a la mesa de negociación.

“Es imperiosa la necesidad de que se otorgue una suma fija para recomponer rápidamente los ingresos más bajos de la administración. La pérdida de poder adquisitivo de los sueldos públicos no tiene precedentes cercanos”, afirmó Rodolfo Aguiar , secretario general de ATE Nacional. El dirigente agregó que “los salarios ya no pueden cubrir las prestaciones básicas indispensables como son la vivienda digna, alimentación, vestimenta y otras aseguradas en el derecho constitucional que tenemos a la retribución justa”.

Además, Aguiar sostuvo que “se debe otorgar un incremento que supere la evolución de los precios y además contemple una cláusula de actualización automática por inflación” y advirtió que “si eso no ocurre, será difícil alcanzar un entendimiento”. Según el sindicato, la recuperación del poder adquisitivo también deberá formar parte de la negociación. “Debe existir una propuesta de recuperación del poder de compra perdido que es más del 40%”, planteó Aguiar.

De acuerdo con el comunicado difundido esta tarde, ATE exige aumentos por encima de la inflación y suma fija de $ 400.000; cláusula gatillo, paritarias libres y sin techo; apertura de todos los convenios del sector público; reactivación del Fopecap (Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral); derogación de la Ley 27.802 de reforma patronal; cese del ajuste y los despidos, reincorporación de las y los despedidos.

Fuente: Agencia DIB