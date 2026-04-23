Pareja, con más control en LLA: ahora armó un órgano para coordinar a todos los concejales

El presidente de LLA en Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

El diputado Sebastián Pareja, presidente del partido La Libertad Avanza en la provincia, lanzó un organismo a través del cual coordinará el accionar de los casi 400 concejales que tiene esa fuerza en todo el territorio bonaerense, que ahora impulsarán una agenda común y coordinada, centrada en la baja de la presión fiscal, uno de los mantras libertarios, pero en este caso a nivel local.

El nuevo espacio de conducción política se llama Foro Provincial de Concejales, y al frente Pareja colocó a Alejandro Carrancio, un diputado provincial con base política en Mar del Plata, que forma parte de su círculo político más próximo y lo secunda en la conducción del partido. Por debajo de él, se moverá una estructura organizada en secciones electorales divididas en tres regiones: AMBA, Centro-Norte y Sur, que coordinará a los concejales entre sí y también con el trabajo en la Legislatura.

La movida está en línea con la estrategia territorial que viene desplegando Pareja, quien hace unas semanas coordinó la presentación de proyectos de ordenanza en todos los municipios para bajar la presión fiscal a través de la reducción de las tasas.

En un comunicado, LLA explicó que “el Foro Provincial de Concejales será la instancia de articulación directa con los legisladores provinciales y la conducción partidaria, garantizando coherencia política y alineamiento estratégico en todos los niveles de representación”.

En términos políticos es una jugada a varias bandas: la intención es consolidar una identidad y una estrategia común en toda la provincia, además de aceitar la estructura para la competencia por las intendencias, un déficit hasta ahora de los libertarios. Desde el punto de vista de Pareja, uno de los anotados en la carrera para suceder a Axel Kicillof en la Gobernación, implica un paso para sumar poder interno. El diputado es el brazo político de Karina Milei, en tensión con el sector que lidera Santiago Caputo, que en la provincia representa el diputado Agustín Romo, con la estructura de Las Fuerzas del Cielo. Fuente: Agencia DIB.

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