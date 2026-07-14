Pareja citó a dar explicaciones al Congreso al jefe de la SIDE, un hombre de Caputo

La Comisión Bicameral de Control de Organismo de Inteligencia convocó hoy al director de la SIDE, Cristian Auguarda para que infirme sobre la marcha de su gestión a fines de agosto, durante la primera sesión con Sebastián Pareja al frente.

La movida de la comisión fue llamativa en el marco de la fluctuante interna del oficialismo: Pareja es un hombre de extrema confianza de Karina Milei y Auguarda lo es de Santiago Caputo, el asesor enfrentado con la hermana del presidente Javier Milei.

La convocatoria no tiene fecha definida todavía; deberán coordinarse con el funcionario, pero tendrá por objeto que los senadores pongan la lupa sobre las dudas e interrogantes que tengan sobre el Plan Nacional de Inteligencia.

Auguarda reemplaza a Sergio Neiffert, el primer jefe de la inteligencia de la administración libertaria y también con referencia política en el asesor presidencial. Su llamado desde un espacio conducido por Pareja abre interrogantes sobre el estado de la pelea interna.

El director de la SIDE deberá dar respuestas sobre el Plan Nacional de Inteligencia y sobre la reforma del área establecida por el decreto 941/2025, cuestionada por la oposición debido a las facultades extraordinarias que se les dio a los espías como la posibilidad de aprehensión y las atribuciones de la contrainteligencia, que quedan habilitadas para intervenir en los partidos políticos.

La reunión se realizó en el edificio de la ex Caja de Ahorro y comenzó con el quórum justo de 9 legisladores (se necesitan 8 para abrir la audiencia). Además de Pareja estuvieron Cristian Ritondo y Martín Goerling, ambos por el PRO y los diputados de Unión por la Patria Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez. El peronismo no designó a su representante por el Senado en repudio a como Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, acordó el reparto de los lugares con los aliados.

También estuvieron en la audiencia que marcó el debut de Pareja como presidente de la comisión, los libertarios Agustín Coto, senador de la línea karinista, y los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, ambos cercanos a Martín Menem, para defender las medidas impulsadas por el Gobierno y que generaron tensión con los aliados.

Fuente: Agencia DIB.