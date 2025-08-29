sábado 30 de agosto de 2025
29 de agosto de 2025 - 19:31

Paolo Rocca prohibió el ingreso de 1200 trabajadores a la planta de Ternium: se agrava el conflicto en Ramallo

La Unión Obrera Metalúrguica lleva adelante un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial.

Por Agencia DIB
La protesta en la planta de Termium-Siderar en Ramallo. (Gentileza Diario El Norte)

La protesta en la planta de Termium-Siderar en Ramallo. (Gentileza Diario El Norte)

La compañía Termium-Siderar impidió hoy el ingreso de 1200 trabajadores de la planta ubicada en General Savio, en el partido bonaerense de Ramallo, lo que agravó el conflicto entre la Unión Obrera Metalúrgica y el grupo Techint por el cual lo operarios vienen llevando adelante un paro por tiempo indeterminado.

Más noticias
Todo el escándalo se desató con los audios de Diego Spagnuolo, en la foto con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

Facturas bajo sospecha: Suizo Argentina, Osprera y la lupa judicial sobre una caja sindical
Axel Kicillof con Juan Grabois. 

Axel Kicillof: "El 7 de septiembre hay que convertir el enojo en un voto contra Javier Milei"

Ternium dispuso la prohibición de ingreso a primera hora de hoy, luego de que fracasara una reunión de mediación que encabezó Paolo Rocca, el titular de Techint con Naldo Brunelli, Secretario General de la OUM de San Nicolás. La medida fue sin previo aviso, por lo que los trabajadores quedaron varados en la portería de la planta.

En tanto, la UOM realizó una asamblea en la que decidió la continuidad del paro por tiempo indeterminado que lleva adelante desde hace diez días en reclamo de un incremento salarial para operarios de unas 50 empresas que operan como tercerizadas en la planta de Ramallo.

Embed - Una protesta por aumento salarial en la planta de Termium Siderar en Ramnallo.

Conflicto en Ternium

La situación se produce dentro de una diputa jurídica por el encuadre del conflicto. Tras un pedido de Techint la secretaría de Trabajo de Nación dictó la conciliación obligatoria pero el gremio no la acató porque afirma que el ámbito donde se desarrollan la discusión es en la cartera laboral bonaerense.

Producto del bloqueo al acceso a la fábrica, el grupo que quedó fuera inició una serie de protestas que incluyeron quema de neumáticos.

Temas
Ver más

Facturas bajo sospecha: Suizo Argentina, Osprera y la lupa judicial sobre una caja sindical

Axel Kicillof: "El 7 de septiembre hay que convertir el enojo en un voto contra Javier Milei"

El patriarca en tribunales: Eduardo Kovalivker entregó su celular en la causa de las coimas

El dólar volvió a subir pese a las medidas del Banco Central para intentar frenarlo

Candidaturas testimoniales: Abad presentó un proyecto para sancionar a quienes no asuman los cargos

La senadora Florencia Arietto, echada de asamblea de trabajadores a los que culpó por la crisis de una empresa

Coimas: nuevos allanamientos en sedes de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina

Otra vez hubo incidentes en una caravana libertaria: evacuaron a Karina Milei en Corrientes

Hallan montañas de ampollas de descarte de fentanilo y otros fármacos en Laboratorio Ramallo

El gobierno busca recuperar la agenda con el proyecto para penalizar a diputados y senadores

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La senadora libertaria Florencia Arietto.  video

La senadora Florencia Arietto, echada de asamblea de trabajadores a los que culpó por la crisis de una empresa

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Edición impresa