Paolo Rocca prohibió el ingreso de 1200 trabajadores a la planta de Ternium: se agrava el conflicto en Ramallo

La compañía Termium-Siderar impidió hoy el ingreso de 1200 trabajadores de la planta ubicada en General Savio, en el partido bonaerense de Ramallo, lo que agravó el conflicto entre la Unión Obrera Metalúrgica y el grupo Techint por el cual lo operarios vienen llevando adelante un paro por tiempo indeterminado.

Ternium dispuso la prohibición de ingreso a primera hora de hoy, luego de que fracasara una reunión de mediación que encabezó Paolo Rocca, el titular de Techint con Naldo Brunelli, Secretario General de la OUM de San Nicolás. La medida fue sin previo aviso, por lo que los trabajadores quedaron varados en la portería de la planta.

En tanto, la UOM realizó una asamblea en la que decidió la continuidad del paro por tiempo indeterminado que lleva adelante desde hace diez días en reclamo de un incremento salarial para operarios de unas 50 empresas que operan como tercerizadas en la planta de Ramallo.

Una protesta por aumento salarial en la planta de Termium Siderar en Ramnallo. Conflicto en Ternium La situación se produce dentro de una diputa jurídica por el encuadre del conflicto. Tras un pedido de Techint la secretaría de Trabajo de Nación dictó la conciliación obligatoria pero el gremio no la acató porque afirma que el ámbito donde se desarrollan la discusión es en la cartera laboral bonaerense.

Producto del bloqueo al acceso a la fábrica, el grupo que quedó fuera inició una serie de protestas que incluyeron quema de neumáticos.

