Manuel Adorni puso en venta su departamento del centro de La Plata

Manuel Adorni tiene declarado un departamento en el centro de La Plata.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió poner en venta el departamento que tiene en La Plata, en el contexto de la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario incorporó a su patrimonio un semipiso en Caballito y una vivienda en Exaltación de la Cruz, sin desprenderse hasta ahora de esta propiedad en la capital bonaerense ni del departamento de cuatro ambientes ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

La unidad que ahora se ofrece en venta se encuentra en la calle 48, entre 6 y 7, en pleno centro platense. El valor publicado es de US$ 95.000. En ese mismo lugar se realizaron en las últimas semanas clases públicas abiertas organizadas por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de una protesta.

Departamento Adorni 02 El deparmento de Manuel Adorni por dentro.

Se trata de un departamento de tres ambientes ubicado en el cuarto piso, con vista al frente. Si bien el edificio tiene cerca de cinco décadas de antigüedad, la publicación inmobiliaria señala que la unidad “se destaca por su excelente estado de conservación, sin ningún tipo de rotura ni detalles de humedad”.

La propiedad cuenta con una superficie cubierta de 98 metros cuadrados. Dispone de tres dormitorios, un baño principal completo con bañera e hidromasaje, y otros dos baños más pequeños tipo toilette, uno de ellos con ducha. De acuerdo con su declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni indicó que adquirió este inmueble mediante una “donación”, atribuida a una herencia familiar recibida en junio de 2016. En ese documento también consignó la titularidad total del bien. Fuente: Agencia DIB

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