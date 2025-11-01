sábado 01 de noviembre de 2025
1 de noviembre de 2025 - 21:41

Macri cuestionó la salida de Francos del Gobierno

Mauricio Macri criticó la decisión de Milei de desplazar a Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y dijo que Adorni es un "funcionario sin experiencia".

A Mauricio Macri no le gustó la salida de Guillermo Francos del Gobierno.

A Mauricio Macri no le gustó la salida de Guillermo Francos del Gobierno.

Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei. Esta vez, el expresidente cuestionó la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y consideró desacertada la decisión de reemplazarlo por “un funcionario sin experiencia”, en referencia al flamante designado, Manuel Adorni.

Más noticias
Mauricio Macri no realizó declaraciones a la salida del encuentro con el presidente Javier Milei.

Milei y Macri cenaron en Olivos en medio de la reestructuración del Gabinete
El gobernador Axel Kicillof criticó que el presidente Javier Milei no lo haya convocado a la reunión de gobernadores.

Kicillof denunció un "gesto antidemocrático" del Presidente

En un comunicado publicado en redes sociales, Macri reveló que días atrás fue invitado a cenar en Olivos por Milei “en agradecimiento” por su respaldo electoral. En ese encuentro, según relató, discutieron sobre cómo “reforzar los equipos” de cara a una nueva etapa del Gobierno, pero no llegaron a un acuerdo.

Embed

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que representaba sensatez para la ciudadanía, no parece ser una buena noticia”, afirmó el fundador del PRO, quien también sugirió que el cargo podría haber sido ocupado por Horacio Marín, actual presidente de YPF, a quien definió como un dirigente idóneo y técnico.

La jefatura de Gabinete es un rol clave

Macri subrayó que la Jefatura de Gabinete es un rol clave porque “coordina los equipos políticos y de gestión”, y advirtió que la decisión de Milei se suma a “disputas internas no resueltas” dentro del Ejecutivo. “El Gobierno necesita una estrategia clara y una conducción firme”, señaló.

En su mensaje, el exmandatario también aclaró que no busca beneficios personales: “No he pedido ni pediré nada. Me siento obligado a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, aseguró, al tiempo que destacó que la Argentina está frente a “una oportunidad histórica” que no puede desaprovechar.

El cruce entre Macri y Milei se da en un contexto de tensiones entre sectores que acompañaron al oficialismo y el núcleo duro libertario, que mantiene su ofensiva con cambios estructurales en el Gabinete y el plan de reformas.

Milanesas en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei compartió anoche una cena en la Residencia de Olivos con el ex mandatario y titular del PRO, Mauricio Macri, en medio de los anuncios de los cambios en el Gabinete .

El líder libertario y su par del PRO dialogaron sobre las reformas estructurales que planea llevar adelante el Gobierno. El ex presidente ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 por el túnel ubicado en el ingreso de Avenida Libertador.

Se trata del primer encuentro entre ambos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. Macri había señalado que volvería a realizar sus observaciones sobre la gestión. El Presidente explicó al exmandatario las reformas que ya comenzó a analizar con los gobernadores: laboral, impositiva y del Código Penal.

“Me ha hecho sugerencias. Bueno, hoy en la dinámica, yo entiendo que hay cosas que me gustaría que funcionen mejor”, comento Milei en la reciente entrevista que dio sobre los encuentros que mantuvo con Macri antes de la victoria del último domingo.

En la previa al encuentro, el líder del partido amarillo buscó marcar la cancha y sostuvo que el PRO tendrá su propio candidato presidencial en 2027, cuando Milei busque su reelección.

Marcó la cancha

Por otra parte, reafirmó que el PRO, el espacio que fundó, "está más vivo que nunca" y anticipó que tendrá un candidato "competitivo" para 2027. Sus dichos no fueron tomados con gran trascendencia en Casa Rosada que asegura que para el 2027 todavía resta tiempo.

“Es lo que tiene que hacer. Imagino que no está hablando de él porque hizo referencia a un candidato competitivo”, ironizó una importante voz del Gabinete.

“No nos preocupa para nada. Es una frase totalmente intrascendente”, sostuvieron en otro despacho al respecto.

Temas
Ver más

Milei y Macri cenaron en Olivos en medio de la reestructuración del Gabinete

Kicillof denunció un "gesto antidemocrático" del Presidente

Alberto Fernández reapareció con todo: cruzó a Cristina por su carta y respaldó a Kicillof

Quiénes son los 40 intendentes que salieron a respaldar a Axel Kicillof

Manuel Adorni: "Las reformas serán prioridad"

Milei reordena el gabinete: renunció Francos y asume Adorni

Los intendentes se encolumnaron detrás de Kicillof tras la carta de Cristina

El intendente de General Madariaga y su gabinete decidieron recortar sus sueldos

Respuesta a Cristina: Ariel Sujarchuk criticó la falta de intendentes en las listas

Cristina Kirchner culpó a Kicillof por la derrota del peronismo en Provincia

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. 

Alberto Fernández reapareció con todo: cruzó a Cristina por su carta y respaldó a Kicillof

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

A Mauricio Macri no le gustó la salida de Guillermo Francos del Gobierno.

Macri cuestionó la salida de Francos del Gobierno