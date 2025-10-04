Luis Caputo está en Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro

El ministro de Economía, Luis Caputo , arribó hoy a Washington para avanzar en las negociaciones que permitirán obtener un respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos , en medio de las tensiones previas a las elecciones del 26 de octubre.

El ministro estará acompañado en la reunión con el secretario del Tesoro, Scott Bessent , por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El objetivo en Estados Unidos es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.

La cita tendrá lugar en la sede del Departamento del Tesoro norteamericano y será el inicio oficial de las tratativas para determinar la forma en que se implementará la asistencia que recibirá el país.

Se espera que haya algún anuncio o novedad antes de que el lunes abran los mercados en la Argentina, luego de un viernes con el dólar que cerró en $1.450. Esta semana, Bessent reiteró su apoyo al Gobierno de Javier Milei, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.

“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent en su cuenta de X.