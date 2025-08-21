Los senadores acordaron otro aumento: cobrarán 10,2 millones desde noviembre

Los gremios con representación en el Congreso cerraron hoy con las autoridades de ambas cámaras legislativas la negociación salarial paritaria por un plazo de seis meses que concluirá, a fines de noviembre, con una mejora del 7,52% acumulado.

El aumento salarial impactará de lleno en las dietas de al menos la mitad de los senadores , que pasarán a percibir en los primeros días de diciembre un ingreso bruto de $10.216.000, que incluye dieta, gastos de representación y desarraigo, cuando reciban sus recibos de diciembre. De esta cifra, los legisladores deben tributar el 35% de Ganancias.

El principal beneficiado será el bloque kirchnerista de Unión por la Patria , que conduce José Mayans (Formosa), ya que la mayoría de sus 34 senadores rechazó la propuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en junio último emitió una resolución que le permite a los legisladores renunciar a los aumentos automáticos de sus ingresos provocado por los acuerdos salariales de los trabajadores del Congreso. Solo dos senadores kirchneristas no recibirán el aumento: Alicia Kirchner (Santa Cruz), que cuando asumió la banca renunció a cobrar dieta y percibe sólo su jubilación; y el riojano Fernando Rejal, que fue el único miembro de la bancada de Unión por la Patria que aceptó la propuesta de la presidenta de la Cámara alta.

Durante la sesión de esta tarde en la Cámara alta, Mayans calificó de “mentiroso” al presidente Javier Milei , quien en un discurso en cadena nacional había dicho que los senadores cobraban 10 millones de pesos. “Le digo a la tonta esa, que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei, que si cree que va a venir acá a ganar 10 millones, es una estúpida porque es mentira, se comió el discurso del Presidente “Le digo a la tonta esa, que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei, que si cree que va a venir acá a ganar 10 millones, es una estúpida porque es mentira, se comió el discurso del Presidente

”, remató el senador por Formosa.

Según la información suministrada por el Senado, hasta junio último habían renunciado a percibir los aumentos la totalidad de los bloques de La Libertad Avanza, de la UCR y de Pro y del interbloque de Las Provincias Unidas. A ellos deben sumarse los provinciales de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y el santacruceño José María Carambia.

Los que si verán mejoradas sus dietas en los próximos meses serán 32 de los 34 senadores de Unión por la Patria, a quienes debe sumarse a la neuquiina Lucila Crexell (Las Provincias Unidas).

La dieta de los senadores pasó a convertirse en eje de una polémica en abril del año pasado, cuando un grupo de legisladores impulsó y consiguió la aprobación del cuerpo de una resolución que enganchó sus dietas con los sueldos del personal legislativo.

Lo hizo al establecer el valor de sus ingresos en 4000 módulos, que es la unidad de medida que se usa para el cálculo de los salarios legislativos. Así, c ada vez que hay un acuerdo paritario, en la que se discute y se actualiza el valor del módulo, los senadores veían incrementado sus ingresos.

La última vez que se activó la polémica por las dietas en el Senado fue a finales de mayo, cuando se conoció el anterior acuerdo paritario en el Congreso, en el que se les concedió un aumento retroactivo del 3,9% para los empleados legislativos.

Aquella mejora había llevado 9,5 millones de pesos brutos el ingreso de los miembros de la Cámara alta. Fue tras la polémica generada por ese aumento que Villarruel decidió habilitar la posibilidad de que quienes así lo quisieran, puedan renunciar a percibir esos incrementos, presentando una nota ante la presidencia de la Cámara alta.

La propuesta generó malestar entre varios legisladores, que acusaron a Villarruel de hacer política con el tema tratando de diferenciarse de los senadores.

Desde el entorno de la vicepresidenta se defendieron argumentando que estaban cansados de que Villarruel terminara como blanco de las críticas, sobre todo en redes sociales, por una decisión en la que no tuvo participación, ya que no es senadora.