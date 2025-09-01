lunes 01 de septiembre de 2025
1 de septiembre de 2025 - 12:44

Los Kovalivker bajo la lupa: procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por encubrimiento

El juez Sebastián Casanello acusó a Ariel De Vicentis de obstaculizar el operativo contra los Kovalivker en la causa por coimas en la Agencia de Discapacidad.

La seguridad de Nordelta trató de demorar el ingreso de la Policía

La seguridad de Nordelta trató de demorar el ingreso de la Policía

Más noticias
El diputado nacional José Luis Espert.

José Luis Espert buscó despegarse de Diego Spagnuolo y dijo que no se lo "enchufó" a Milei
El fiscal Guiillermo Marijuan investiga al poder sindical, el control estatal y los negocios con medicamentos

Un plan, una caja y las tres causas de Marijuan: Osprera, Uatre y Suizo Argentina

De Vicentis fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. El juez le trabó además un embargo de dos millones de pesos. Según la resolución, el jefe de seguridad desplegó “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial” que apuntaba a requisar a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y secuestrar sus teléfonos celulares.

El operativo en Nordelta

La noche del 21 de agosto, cuando la Policía de la Ciudad se presentó en el barrio La Isla, De Vicentis estaba de vacaciones, pero intervino: comenzó a llamar de manera insistente a los guardias, pese a que se les había ordenado no usar sus celulares durante el procedimiento.

Minutos después, Jonathan Kovalivker salió del country a bordo de un Audi S3 y logró evitar la requisa. Su hermano Emmanuel fue interceptado cuando intentaba huir en su auto con sobres que contenían 266.000 dólares y siete millones de pesos. En la vivienda de Jonathan, los efectivos hallaron una caja fuerte abierta y vacía, junto a banditas elásticas en el piso.

El fallo describe además que cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, convocados por el área de seguridad de Nordelta bajo la falsa denuncia de que “personas no identificadas” intentaban realizar un procedimiento sin orden judicial. Los móviles se retiraron una vez comprobada la legalidad de la medida.

El “modus operandi”

Las pruebas centrales fueron los mensajes hallados en el celular de De Vicentis. En uno de ellos escribió: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”. Para Casanello, esos chats revelan “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”.

En otro mensaje, enviado al grupo de supervisores tras los allanamientos, De Vicentis insistió: “Nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina, si en la documentación no está especificado el lugar”. Y remató: “Si creen estar en fuerte apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”.

Indagatoria y decisión

En Comodoro Py, De Vicentis reconoció su intervención aunque sostuvo que su objetivo fue corroborar la validez de la orden judicial y la actuación de los policías. Para el juez, en cambio, su posición como jefe de seguridad le permitió “advertir en tiempo real la presencia de la fuerza pública, identificar el lote objeto de la medida y transmitir instrucciones al personal”, lo que derivó en la fuga de Jonathan Kovalivker y en la frustración parcial del operativo.

Además de procesarlo, Casanello declaró su incompetencia territorial y remitió la causa a la justicia federal de Tigre, donde ocurrieron los hechos.

Temas
Ver más

José Luis Espert buscó despegarse de Diego Spagnuolo y dijo que no se lo "enchufó" a Milei

Un plan, una caja y las tres causas de Marijuan: Osprera, Uatre y Suizo Argentina

Los Kovalivker cuestionan los audios pero dicen estar a disposición de la Justicia

Eduardo Kovalivker, del glamour esteño entre Ferraris y poemas al escándalo de las coimas

Facturas bajo sospecha: Suizo Argentina, Osprera y la lupa judicial sobre una caja sindical

El patriarca en tribunales: Eduardo Kovalivker entregó su celular en la causa de las coimas

Coimas: nuevos allanamientos en sedes de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina

Javier Milei dijo que el caso Diego Spagnuolo es "una opereta de la casta"

Caso coimas en la ANDIS: Nordelta, en la mira por el rol de su jefe de seguridad

El escándalo de las coimas golpea la confianza, pero el impacto electoral es limitado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El diputado nacional José Luis Espert.

José Luis Espert buscó despegarse de Diego Spagnuolo y dijo que no se lo "enchufó" a Milei

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente Javier Milei.

Conurbano: Axel Kicillof y Javier Milei juegan fuerte antes de las elecciones

Por  Agencia DIB