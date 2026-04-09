Los intendentes radicales le piden a Kicillof más libertad para manejar un fondo de asistencia a las comunas

Los intendentes radicales le pidieron hoy al gobernador Axel Kicillof que disponga la “libre disponibilidad” de Fondo de Fortalecimiento Municipal , una medida que serviría para mejorar la ecuación económica de las comunas, complicada por la caída de las transferencias por coparticipación y el aumento de las demandas sociales.

El pedido fue formulado por una delegación del foro de los alcaldes radicales encabezada por su presidente, Maximiliano Suescún, intendente de Rauch, en una reunión con el ministro de Gobierno Carlos Bianco, de la que también participaron Franco Flexas (General Viamonte), Pablo Barrena (Lobería) y Martín Randazzo (La Madrid).

El Fondo es un mecanismo votado por ley mediante el cual la Provincia distribuirá este año al menos $250.000 millones, en cuotas. Tiene un diseño que prevé que el 70% se distribuye a las comunas para que lo intendentes decidan en qué invertirlo, mientras que el 30% llega a través de la ejecución de programas del gobierno bonaerense.

Ahora, los alcaldes quieren que ese último porcentaje también sea de libre disponibilidad, para tener más libertad de decidir en qué invertirlo. Uno de ellos contó a DIB que las áreas de salud y de atención social serían las prioritarias, dado el aumento de la demanda que experimentan allí en todas las comunas.

Más allá de la postura del Ejecutivo, sobre la que no hay precisiones, el Fondo fue creado por ley, por lo que una modificación en su esquema de funcionamiento debería decidirse por esa misma vía, lo que requiere conseguir el respaldo suficiente en la Legislatura, donde el tema fue intensamente debatido cuando se votó la ley vigente.

La reunión se da tres semanas después de una convocatoria de Kicillof a intendentes de todo el arco político a una reunión en gobernación, en la cual les advirtió que la situación fiscal de la provincia es ajustadísima por causas que atribuyó a la política económica de Javier Milei y que no habrá aumentos de las remesas salvo fallos a favor en alguna de las causas por las denudas de Nación con provincia.