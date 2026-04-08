Los 30 kilómetros más demorados del mundo: otra vez se paralizó la construcción de la Autovía 5

La construcción de la doble vía en la ruta nacional 5, en el tramo que une Suipacha con Mercedes, en el noroeste del territorio bonaerense, quedó definitivamente paralizada luego de que la empresa contratista retirara las máquinas y los pocos operarios que aún realizaban trabajos, a raíz de una deuda impaga por parte del gobierno nacional.

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Se trata de una ruta clave para el movimiento de la producción agropecuaria en la provincia y la conexión con Vaca Muerta, ya que por ahí circulan unos 200 camiones por día con arena para el proceso de fracking con el que opera el yacimiento en Neuquén . La traza arranca en Luján y termina en Santa Rosa, en La Pampa.

El tramo que ahora se paralizó es de 30 kilómetros es parte de un plan para convertir la ruta en Autovía que atraviesa inconvenientes e interrupciones de larga data. En su momento fue re-licitado durante el gobierno de Alberto Fernández y cuando asumió Javier Milei zafó de la paralización de la obra pública decretada en el decreto 70 porque tenía un grado de avance superior al 90%, aunque desde entonces se avanzó a un ritmo mínimo. Pero ahora se paralizó por completo, según confirmaron desde el consorcio que estaba a cargo de los trabajos, una UTE conformada por CPC SA y Vial Agro SA.

Esa unión de empresas es controlada por Cristóbal López, que ganó la licitación en 2022 por segunda vez: ya lo había hecho antes, bajo la administración de Cambiemos, en 2018.

Perolos trabajos no avanzaron casi nada: ni antes, ni bajo el gobierno de Milei. En los 30 kilómetros en cuestión solo se removieron suelos y se construyeron alcantarillas en el medio del trayecto, pero no se asfaltó, ni se construyeron puentes ni colectoras.

Ahora, las pocas máquinas apostadas en el lugar fueron retiradas, lo mismo que la mínima dotación de personal que aún trabajaba. Así, los trabajos quedaron ahora sí completamente paralizados.

En ese marco, la diputada Silvina Vacarezza a presentó un proyecto de declaración manifestando su preocupaciónpor lo ocurrido, en el que apuntó que la interrupción estaría vinculada a una deuda acumulada por parte del Gobierno Nacional con la empresa encargada de la ejecución.

La legisladora pidió información sobre el destino de los fondos internacionales que estaban previstos para este tipo de trabajos, provenientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de fomento (CAF) y el Banco Mundial, a través del BIRF.

“La paralización de esta obra no solo implica un freno al desarrollo de infraestructura, sino que además expone a miles de usuarios a seguir transitando una ruta con altos niveles de siniestralidad ”, expresó al respecto Vaccarezza.

Hace dos semanas, DIB publicó un informe de la Fundación Estrellas Amarillas, en la que advierten que l 92% de los siniestros fatales en la Ruta Nacional 5 corresponden a choques frontales, una de las formas más letales de colisión. En esa ocasión, pidieron al secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, “la transformación integral de la Ruta Nacional N° 5 en autovía”.

Fuente: Agencia DIB.